Сербский режиссер Эмир Кустурица прошел ДНК-тест, чтобы точнее узнать свои корни. Результаты его удивили. Почти все предки оказались выходцами из Восточной Европы, рассказал он в беседе с писателем и публицистом Михаилом Шахназаровым. Об этом пишет «Абзац».
«Когда я сдал в Австралии ДНК-тест, там было написано: 12% — пиреней, 10% — кельты и остальные 78% — Восточная Европа, славяне», — поделился Кустурица.
Режиссер также отметил, что православный мир Восточной Европы, по его мнению, сможет сохранить свое будущее только в союзе с Русской церковью. Он подчеркнул важность духовного единства народов.
Ранее Кустурица заявил, что хотел бы снять фильм о событиях спецоперации. Он рассматривает возможность рассказать на экране историю об освобождении Курской области, в частности о миссии трубопровод. Режиссер считает, что подобный сюжет мог бы наиболее ярко передать события, происходящие сейчас на Украине.