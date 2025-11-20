Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Кустурица раскрыл результаты своего ДНК-теста

Режиссер Кустурица: 78% моих предков оказались выходцами из Восточной Европы
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица

Сербский режиссер Эмир Кустурица прошел ДНК-тест, чтобы точнее узнать свои корни. Результаты его удивили. Почти все предки оказались выходцами из Восточной Европы, рассказал он в беседе с писателем и публицистом Михаилом Шахназаровым. Об этом пишет «Абзац».

«Когда я сдал в Австралии ДНК-тест, там было написано: 12% — пиреней, 10% — кельты и остальные 78% — Восточная Европа, славяне», — поделился Кустурица.

Режиссер также отметил, что православный мир Восточной Европы, по его мнению, сможет сохранить свое будущее только в союзе с Русской церковью. Он подчеркнул важность духовного единства народов.

Ранее Кустурица заявил, что хотел бы снять фильм о событиях спецоперации. Он рассматривает возможность рассказать на экране историю об освобождении Курской области, в частности о миссии трубопровод. Режиссер считает, что подобный сюжет мог бы наиболее ярко передать события, происходящие сейчас на Украине.