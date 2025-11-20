Актриса Алла Клюка развелась с мужем-режиссером

Алла Клюка известна по роли в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», на съемках которого и познакомилась с Морозовым. Также она сыграла в «Облако-рай», «Хочу в тюрьму», американских сериалах «Закон и порядок» и «Сопрано».