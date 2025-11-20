Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Алла Клюка развелась с мужем-режиссером

Суд оформил развод актрисы Аллы Клюки и режиссера Владимира Морозова
Владимир Морозов и Алла Клюка
Владимир Морозов и Алла КлюкаИсточник: Legion-Media.ru

Суд в Москве рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюкой и режиссером Владимиром Морозовым. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Мирового судьи судебного участка № 207 района Дорогомилово города Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 208 района Дорогомилово города Москвы, брак расторгнут», — говорится в публикации.

Алла Клюка известна по роли в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», на съемках которого и познакомилась с Морозовым. Также она сыграла в «Облако-рай», «Хочу в тюрьму», американских сериалах «Закон и порядок» и «Сопрано».