53-летняя Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном корсете

Актриса снялась в откровенном образе

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, похвасталась фигурой в откровенном виде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кармен Электра
Кармен ЭлектраИсточник: Соцсети

53-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала перед камерой в трусах и ярко-красном корсете, оформленном конусообразными чашками. Кроме того, она накинула на плечи халат и примерила открытые туфли на шпильках.

На размещенном кадре видно, что в качестве украшений знаменитость выбрала длинные серьги и сияющее колье. А стилисты и визажисты, в свою очередь, уложили волосы Электры в локоны и оформили ей макияж в стиле smoky eyes.

Ранее Кармен Электра удивила фанатов фигурой в купальнике.