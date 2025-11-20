Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети раскритиковали изменившуюся до неузнаваемости внешность известной актрисы

Хилари Дафф запечатлели во время покупки рождественских украшений
Хилари Дафф
Хилари ДаффИсточник: Legion-Media.ru

В сети раскритиковали изменившуюся до неузнаваемости внешность известной американской актрисы и певицы Хилари Дафф. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

38-летнюю знаменитость запечатлели в Лос-Анджелесе во время покупки рождественских украшений. Она предстала перед камерой в серо-бежевом свитере крупной вязки и темно-синих джинсах. При этом артистка уложила волосы в гладкий пучок и надела массивные серьги-подвески.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Выглядит на 50 лет, и ее невозможно узнать», «Лицо натянуто, как барабан», «Что за ужас она натворила?», «Испортила свое прекрасное лицо», «Потеряла то, что делало ее уникальной и прекрасной», «Все эти знаменитости превращаются в пришельцев из космоса!» — отметили юзеры.

Ранее в ноябре в сети восхитились внешностью 85-летнего американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса на фото.