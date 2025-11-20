Лиза Арзамасова впервые за долгое время вышла в свет с Ильей Авербухом

30-летняя актриса Елизавета Арзамасова и ее супруг — 51-летний фигурист и продюсер Илья Авербух — вышли в свет вместе впервые за долгое время. Об этом актриса рассказала в своем личном блоге.
«Как я люблю смотреть вместе фильмы, постановки, потом обсуждать их, рассуждать, спорить, соглашаться. Жаль, что редко удается выбраться», — написала она.
Для вечернего выхода звезда «Папиных дочек» выбрала стильный и лаконичный образ: бежевую блузку на пуговицах и широкие черные брюки. Образ дополнили элегантная прическа и сдержанный макияж. Авербух предпочел более расслабленный стиль: он появился в сером костюме спортивного кроя, белой футболке и бейсболке.
Напомним, актриса младше мужа на 22 года. Пара некоторое время скрывала отношения, но в сентябре 2020 года официально объявила о романе, а спустя три месяца супруги сыграли свадьбу. У них двое общих детей.
Ранее Арзамасова рассказала, как родителям стоит решать семейные ссоры.