Оператор сериалов «СеняФедя» и «Праздники» умер на 42-м году жизни

Чаплинский родился в 1984 году и начал работать в кино и на телевидении несколько лет назад. В его фильмографии — как игровые, так и документальные проекты, среди которых сериалы «СеняФедя», «Праздники», «Моя мама — шпион» с участием Пеговой и Вдовиченкова, «Семейка» и «Сидоровы».