Оператор сериалов «СеняФедя» и «Праздники» умер на 42-м году жизни

На 42-м году жизни скончался российский оператор кино и телевидения Александр Чаплинский. Сообщение о его смерти 9 ноября распространила продюсерская компания RUSSIAN CODE.
Чаплинский родился в 1984 году и начал работать в кино и на телевидении несколько лет назад. В его фильмографии — как игровые, так и документальные проекты, среди которых сериалы «СеняФедя», «Праздники», «Моя мама — шпион» с участием Пеговой и Вдовиченкова, «Семейка» и «Сидоровы».
На момент смерти оператор работал над третьим сезоном ситкома «Праздники», премьера которого запланирована на 2026 год. Незадолго до этого он завершил съемки многосерийной комедии «Химкинские ведьмы», премьера которой состоялась 10 ноября.