В семье Алексея Серебрякова случилось пополнение

Алексей Серебряков и его жена Мария взяли нового питомца
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков

В семье Алексея Серебрякова случилось пополнение: актер и его супруга взяли нового питомца — собаку по кличке Витя. Об этом возлюбленная артиста сообщила в личном блоге. Мария опубликовала трогательный ролик, на котором все трое едут в машине.

«Наш новый сын», — подписала она видео.

Ни Алексей, ни Мария не сдерживали своих эмоций. Судя по всему, супруги очень счастливы из-за появления нового члена семьи.

«Обладеть, ты очень красивый! Ну что, в новую жизнь поехали?» — радостно обратилась женщина к собаке.

Напомним, Алексей и Мария были знакомы задолго до свадьбы. Они поженились в 90-х. У пары трое детей: дочь Марии от первого брака Дарья, а также двое усыновленных — Степан и Данила.

Ранее Алексей Серебряков вывел в свет семилетнюю внучку.