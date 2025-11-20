В семье Алексея Серебрякова случилось пополнение: актер и его супруга взяли нового питомца — собаку по кличке Витя. Об этом возлюбленная артиста сообщила в личном блоге. Мария опубликовала трогательный ролик, на котором все трое едут в машине.