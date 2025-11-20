Ричмонд
Кейт Уинслет вспомнила неловкую встречу с королем Карлом III

Актриса является послом одного из благотворительных фондов короля
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Во время недавнего выступления на шоу Jimmy Kimmel Live! Кейт Уинслет рассказала о встрече с Карлом III. Актриса является послом одного из благотворительных фондов короля. Она подчеркнула, что очень была рада личному общению с монархом.

«Он очень мягкий и приятный человек, но он король, и познакомиться с ним — это нечто особенное», — призналась Кейт.

Однако это была не первая встреча Уинслет с Его Величеством.

«Когда я с ним познакомилась… боже мой, он пришел поддержать премьеру, это была королевская премьера “Разума и чувств”. А мне было всего 20 лет. И я как-то не осознавала, что мы действительно встретимся с ним, и поэтому надела какой-то прозрачный кружевной наряд. Слава богу, что я успела накинуть пальто в последний момент», — вспомнила Кейт о встрече с Чарльзом в 1996 году.

Она призналась, что ей до сих пор немного стыдно рассказывать о том инциденте или даже думать, как нелепо она бы выглядела, если бы кто-то не подсказал ей надеть пальто.

Ранее Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе.