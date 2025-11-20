Ричмонд
Иван Добронравов рассказал о сложных отношениях с братом Виктором

По словам артиста, в подростковом возрасте он воспринимал их непохожесть болезненно
Иван Добронравов на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Иван Добронравов на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба

Актер Иван Добронравов признался, что в юности у него был затяжной конфликт с братом Виктором из-за различий в характерах и взглядах. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.

По словам артиста, в подростковом возрасте он воспринимал их непохожесть болезненно и постоянно пытался доказать свою правоту. Виктор же, как старший брат, отвечал, что лучше понимает ситуацию. Со временем Иван пересмотрел свое отношение и пришел к выводу, что их разность — это не проблема, а ценность.

«Мы разные, и это как раз прекрасно», — отметил актер. Он добавил, что родители с детства учили их тому, что основой семьи должна быть любовь и стремление к общению.

Добронравов также поделился личным эпизодом: недавно он заехал к брату, рассчитывая провести у него всего несколько минут, однако их разговор затянулся до утра.

Ранее братья Добронравовы рассказали о минусах известной фамилии.