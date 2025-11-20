Иван Добронравов рассказал о сложных отношениях с братом Виктором

По словам артиста, в подростковом возрасте он воспринимал их непохожесть болезненно и постоянно пытался доказать свою правоту. Виктор же, как старший брат, отвечал, что лучше понимает ситуацию. Со временем Иван пересмотрел свое отношение и пришел к выводу, что их разность — это не проблема, а ценность.