Иван Добронравов рассказал о сложных отношениях с братом Виктором

Актер Иван Добронравов признался, что в юности у него был затяжной конфликт с братом Виктором из-за различий в характерах и взглядах. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.
По словам артиста, в подростковом возрасте он воспринимал их непохожесть болезненно и постоянно пытался доказать свою правоту. Виктор же, как старший брат, отвечал, что лучше понимает ситуацию. Со временем Иван пересмотрел свое отношение и пришел к выводу, что их разность — это не проблема, а ценность.
«Мы разные, и это как раз прекрасно», — отметил актер. Он добавил, что родители с детства учили их тому, что основой семьи должна быть любовь и стремление к общению.
Добронравов также поделился личным эпизодом: недавно он заехал к брату, рассчитывая провести у него всего несколько минут, однако их разговор затянулся до утра.
