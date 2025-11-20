Издательство «АСТ» отозвало тираж книги «Оно» Кинга из-за жалобы покупателя

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Тираж книги «Оно» американского писателя Стивена Кинга был отозван издательством «АСТ» в связи с жалобой покупателя, проходит экспертиза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.
«Тираж отозван из продажи на время, пока мы уточняем, как правильно маркировать данную продукцию. Поступили жалобы от читателя», — говорится в сообщении.
В «АСТ» уточнили, что проводится экспертиза.
Ранее роман начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ это объяснили тем, что данная продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки. Также роман убирают с полок книжных магазинов.
«Оно» — роман, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году издательством Viking Press. В произведении затрагиваются важные для Кинга темы: власть памяти, сила объединенной группы и влияние детских психологических травм на взрослую жизнь.
Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв (часто принимает облик клоуна Пеннивайза). Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев (1958 год), а другой — их взрослой жизни (1985 год).