Издательство «АСТ» отозвало тираж книги «Оно» Кинга из-за жалобы покупателя

Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв (часто принимает облик клоуна Пеннивайза). Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев (1958 год), а другой — их взрослой жизни (1985 год).