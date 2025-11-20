Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Издательство «АСТ» отозвало тираж книги «Оно» Кинга из-за жалобы покупателя

Специалисты проводят экспертизу
Кадр из фильма «Оно»
Кадр из фильма «Оно»

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Тираж книги «Оно» американского писателя Стивена Кинга был отозван издательством «АСТ» в связи с жалобой покупателя, проходит экспертиза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

«Тираж отозван из продажи на время, пока мы уточняем, как правильно маркировать данную продукцию. Поступили жалобы от читателя», — говорится в сообщении.

В «АСТ» уточнили, что проводится экспертиза.

Ранее роман начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ это объяснили тем, что данная продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки. Также роман убирают с полок книжных магазинов.

«Оно» — роман, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году издательством Viking Press. В произведении затрагиваются важные для Кинга темы: власть памяти, сила объединенной группы и влияние детских психологических травм на взрослую жизнь.

Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв (часто принимает облик клоуна Пеннивайза). Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев (1958 год), а другой — их взрослой жизни (1985 год).