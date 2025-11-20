Роман Водолазкина «Авиатор» стал экспонатом музея на ВДНХ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» был торжественно передан в дар музею в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве накануне выхода одноименного фильма на большие экраны, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«Роман Евгения Водолазкина “Авиатор” занял почетное место в его [музея] постоянной экспозиции. Этому предшествовала уникальная экскурсия по выставке “Авиация. Мечты о полете”, которую провели сам автор романа Евгений Водолазкин и журналист, ведущая и режиссер Фекла Толстая. Они погрузили гостей не только в историю отечественного воздухоплавания, но и в захватывающий мир кинокартины», — говорится в сообщении.
Во время экскурсии Водолазкин поделился интересными историческими деталями, отметив, что слово «летчик» было придумано поэтом Велимиром Хлебниковым, а изначально пилотов называли «авиаторами».
«Людей этой профессии очень уважали. Настоящие герои времени. Роскошные импозантные мужчины, с усами щеточкой, сигаретой в зубах и в шубах — холодно было, салонов для пилотов не было. От них пахло касторовым маслом, которым смазывались части мотора», — рассказал писатель. Кроме того, создатели картины на фоне кинокадров показали публике иллюстрированный альбом о съемках, который был подготовлен специально к премьере кинофильма.
Водолазкин, режиссер Егор Михалков-Кончаловский и продюсер Сергей Катышев оставили подписи на книге и иллюстрированном альбоме, посвященном съемкам, после чего разместили их в витрине постоянной экспозиции музея.
«Этот жест символически закрепил переход произведения из разряда современных бестселлеров в статус культурного наследия», — подчеркнули в пресс-службе.
Вечер завершился автограф-сессией, на которой гости смогли пообщаться с Водолазкиным, Михалковым-Кончаловским, Катышевым и главной героиней фильма Дарьей Кукарских.