Роман Водолазкина «Авиатор» стал экспонатом музея на ВДНХ

«Людей этой профессии очень уважали. Настоящие герои времени. Роскошные импозантные мужчины, с усами щеточкой, сигаретой в зубах и в шубах — холодно было, салонов для пилотов не было. От них пахло касторовым маслом, которым смазывались части мотора», — рассказал писатель. Кроме того, создатели картины на фоне кинокадров показали публике иллюстрированный альбом о съемках, который был подготовлен специально к премьере кинофильма.