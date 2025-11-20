Голливудская актриса Кейт Хадсон вышла на красную дорожку в прозрачном платье от дизайнера Веры Вонг. Звезда приехала в откровенном наряде на премьеру музыкальной драмы «Песня-грусть», в которой исполнила главную роль. Артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с мероприятия, состоявшегося в Берлине. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитости 46 лет. Она неоднократно говорила, что положительно относится к пластике и уколам красоты. По мнению звезды, это «потрясающие» возможности для людей, желающих улучшить внешность. Однако Хадсон не признавалась, прибегала ли она сама к хирургическому вмешательству для преображения. Артистка обычно уклоняется от таких вопросов от журналистов.
У звезды трое детей. Первенца Райдера она родила в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. От лидера группы Muse Мэттью Беллами артистка воспитывает 13-летнего мальчика Бингема. Хадсон расторгла помолвку с музыкантом в 2014 году. С декабря 2016 года актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую дочь Рани Роуз.
