Ума Турман и Квентин Тарантино накануне посетили премьеру седьмой части компьютерной игры Fortnite. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. В его рамках состоялся специальный показ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком», который снял Тарантино. Турман сыграла в нем главную женскую роль.
На мероприятии 55-летняя актриса появилась в черных брюках с тонким ремешком на поясе, желтой футболке с изображением постера культового фильма, а также в короткой кожаной куртке.
Звезда распустила волосы и сделала легкий макияж. Тарантино надел черные джинсы, темную футболку и темно-коричневую кожанку.
Известно, что в декабре 2025 года в прокат выйдет четырехчасовой фильм «Убить Билла», который будет включать себя первую и вторую части франшизы. В картину войдут ранее неопубликованные кадры и аниме-эпизод.
Кроме того, она выйдет в прокат без возрастных ограничений и цензуры. Во время показа в кинотеатрах фильм будет идти с 15-минутным антрактом.
Напомним, премьера первой части франшизы «Убить Билла» состоялась в 2003 году. Кинолента рассказывает историю Беатрис Киддо, которая мечтает отомстить Биллу, пытавшемуся ее убить.
