Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон и Джим Кертис провели вечер с Адамом Сэндлером и его женой

Актеры посетили светское мероприятие
Дженнифер Энистон, Джим Кертис и Адам Сэндлер, фото: соцсети
Дженнифер Энистон, Джим Кертис и Адам Сэндлер, фото: соцсети

Дженнифер Энистон и ее возлюбленный, Джим Кертис, провели вечер в компании Адама Сэндлера и его жены, Джеки Сэндлер.

Знаменитости увиделись на мероприятии Elle’s 2025 Women in Hollywood Celebration в Лос-Анджелесе. Кертис не присоединился к Энистон на красной дорожке. Она позировала в одиночестве на мероприятии в блестящем черном платье с открытой спиной от Ralph Lauren. Однако позже влюбленные улыбались, позируя для групповых фотографий. За одним столом с ними сидели 59-летний Адам и 51-летняя Джеки.

Во время своего выступления Сэндлер назвал Энистон «лучшей во многих отношениях». Принимая награду, звезда рассказал о своей неизменной страсти к актерскому мастерству, которую подпитывают «дружба и общая вера в ремесло».

Ранее Адам Сэндлер раскрыл секрет своего счастливого 22-летнего брака.