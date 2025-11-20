Дженнифер Энистон и Джим Кертис провели вечер с Адамом Сэндлером и его женой

Дженнифер Энистон и ее возлюбленный, Джим Кертис, провели вечер в компании Адама Сэндлера и его жены, Джеки Сэндлер.
Знаменитости увиделись на мероприятии Elle’s 2025 Women in Hollywood Celebration в Лос-Анджелесе. Кертис не присоединился к Энистон на красной дорожке. Она позировала в одиночестве на мероприятии в блестящем черном платье с открытой спиной от Ralph Lauren. Однако позже влюбленные улыбались, позируя для групповых фотографий. За одним столом с ними сидели 59-летний Адам и 51-летняя Джеки.
Во время своего выступления Сэндлер назвал Энистон «лучшей во многих отношениях». Принимая награду, звезда рассказал о своей неизменной страсти к актерскому мастерству, которую подпитывают «дружба и общая вера в ремесло».
Ранее Адам Сэндлер раскрыл секрет своего счастливого 22-летнего брака.