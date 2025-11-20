Ирина Шейк рассказала о совместном с Брэдли Купером воспитании дочери

Ирина Шейк рассказала, что они с Брэдли Купером ограничивают доступ своей дочери Леи к интернету, чтобы уберечь ее от влияния их славы. 8-летняя девочка четко понимает, кем работают родители, и их главным приоритетом является обеспечение ее комфорта и безопасности.
«У нее очень, очень ограниченный доступ к цифровым технологиям, практически никакого», — поделилась модель. Она хочет, чтобы Леа сосредоточилась на поиске друзей и создании живого круга общения.
«Это лучшее, что вы можете дать своему ребенку, — вырастить его в любящей семье», — добавила 39-летняя Шейк.
