Изначально планировалось назвать ленту «Особенности национальной охоты в осенний период», но затем название было сокращено.

Директором фильма стал Михаил Кирилюк — заядлый охотник, предоставивший для съемок свои личные ружья. Он также сыграл небольшую роль милиционера.

Алексей Булдаков и Виктор Бычков были приглашены на роли генерала Булдакова и егеря Кузьмича без проб, так как уже работали с Рогожкиным в фильме «Ради нескольких строчек». В последующих фильмах фамилия генерала была изменена на Иволгин.

Изначально иностранным студентом хотели сделать немца, но из-за потенциального сотрудничества с финнами национальность героя была изменена. Роль Райво исполнил студент Вилле Хаапасало. Он был одним из немногих финских актеров, кто свободно говорил по-русски. Финны прислали свое согласие на участие в совместном производстве уже после завершения съемок.

На роль сотрудника уголовного розыска Рогожкин искал актера с большим носом. Первоначально планировалось, что такого персонажа сыграет Александр Лыков, но он был занят, и выбор пал на Семена Стругачева. Актер вдохновлялся образом Владимира Жириновского и своим братом, работавшим в уголовном розыске.

Для съемок сцены в бане приходилось создавать эффект жары искусственно: актеров намазывали маслом, а пар имитировали с помощью дыма, так как температура в помещении была всего 10 градусов.

Съемки должны были начаться летом, но из-за задержки финансирования старт перенесли на осень. Героям приходилось нырять в холодную воду, изображая наслаждение от купания. Особенно тяжело было Алексею Булдакову.

Образ генерала Михалыча, которого сыграл Булдаков, был частично списан с генерала Александра Лебедя. Лебедь смотрел фильм и отмечал, что актер справился с ролью.

Одну из доярок сыграла Саара Хедлунд, молодая жена Вилле Хаапасало.

Члены съемочной группы иногда использовали алкоголь, чтобы согреться, но актеры играли трезвыми. Исключением стала сцена с поездкой Райво и Кузьмича к дояркам, где они были слегка под градусом.

Во время съемок Булдаков повредил ребро при падении на камень, а Бычков чуть не утонул из-за тяжелого плаща.