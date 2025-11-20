По сюжету молодой финн Райво (Вилле Хаапасало) мечтает побывать на настоящей русской охоте, чтобы понять ее особенности, традиции и изучить повадки местных охотников. Ради этого он просит своего знакомого Женю (Сергей Куприянов) организовать для него такую поездку — и тот соглашается. Вместе они присоединяются к компании охотников под руководством сурового генерала (Алексей Булдаков).
Постепенно Райво открывает для себя, что русская охота немыслима без шумных застолий, водки и неизбежных приключений, которые следуют одно за другим. Все увиденное и услышанное приводит его в искреннее изумление, но именно благодаря этому он проникается ярким, неповторимым духом настоящей русской охоты.
Конечно, для такого фильма режиссеру Александру Рогожкину пришлось решить непростую задачу и выбрать локации, которые идеально впишутся в сюжет. Пожалуй, ему это удалось: пейзажи кинокартины восхищают и завораживают одновременно.
Места, города и природные локации, где снимали фильм
«Особенности национальной охоты» — культовая комедия о незадачливых охотниках, в которой с тонким юмором и теплотой раскрывается широта и своеобразие русской души. В наши дни эта кинокартина также популярна среди зрителей. Особенно часто фильм возвращается на экраны в зимние праздники, когда зрителям хочется уюта, доброго настроения и иметь возможность окунуться в атмосферу неспешных разговоров у костра и живописных озерных пейзажей русской природы.
Расскажем, где снимали «Особенности национальной охоты».
Поселок Проточное и его окрестности
Основные события фильма происходят в небольшом поселке Проточное, расположенном в живописном Приозерском районе Ленинградской области. Именно здесь, среди северных лесов и прозрачных озер, разворачивается колоритная история о дружбе, гостеприимстве и своеобразном русском характере. По сюжету сюда приезжает финский турист Райво вместе со своими русскими друзьями, чтобы на собственном опыте узнать, что такое настоящая национальная охота со всеми ее забавными недоразумениями, добродушными персонажами и неповторимой атмосферой деревенского уюта.
Ладожское озеро
На Ладожском озере снимались эпизоды с поездками на моторных лодках и катере. Стоит сказать, что эти кадры добавили фильму особое очарование — ощущение простора, покоя и настоящего единения с природой, которое так характерно для глубинки.
Сегодня можно отправиться на прогулку выходного дня к берегам Ладоги. Лучше планировать поездку в теплое время года, когда озеро идеально подходит для отдыха на свежем воздухе.
Город Пушкин
Эпизоды самой охоты, в том числе зимние сцены, были сняты в городе Пушкин, расположенном неподалеку от Санкт-Петербурга. В его живописных окрестностях съемочная группа нашла идеальную природную обстановку, способную передать атмосферу северного леса. Здесь, среди густых еловых и сосновых чащ, мягких ковров мха и череды невысоких холмов, режиссер Александр Рогожкин сумел создать аутентичную природную картину. И в наши дни можно прогуляться по этим местам.
Аэродром Веретье
Легендарную сцену с коровой в бомболюке военного самолета снимали в городе Острове Псковской области. Изначально Александр Рогожкин планировал провести съемки ближе к Санкт-Петербургу, однако нужный самолет удалось найти лишь на аэродроме Веретье. Интересно, что роль испуганной буренки исполняли сразу три коровы-дублерши. Чтобы зритель не заметил подмены, художники тщательно дорисовывали на животных недостающие пятна гуашью, добиваясь полного сходства между «актрисами».
Интересные факты о фильме «Особенности национальной охоты»
Идея фильма пришла в голову Александру Рогожкину после того, как он сам съездил на охоту с друзьями. До этого момента режиссер не интересовался охотой, но после поездки, организованной будущим директором картины Михаилом Кирилюком, остался в полном восторге от увиденного. Сценарий был одобрен, а сам Рогожкин занял режиссерское кресло.
Вот еще несколько интересных моментов:
Изначально планировалось назвать ленту «Особенности национальной охоты в осенний период», но затем название было сокращено.
Директором фильма стал Михаил Кирилюк — заядлый охотник, предоставивший для съемок свои личные ружья. Он также сыграл небольшую роль милиционера.
Алексей Булдаков и Виктор Бычков были приглашены на роли генерала Булдакова и егеря Кузьмича без проб, так как уже работали с Рогожкиным в фильме «Ради нескольких строчек». В последующих фильмах фамилия генерала была изменена на Иволгин.
Изначально иностранным студентом хотели сделать немца, но из-за потенциального сотрудничества с финнами национальность героя была изменена. Роль Райво исполнил студент Вилле Хаапасало. Он был одним из немногих финских актеров, кто свободно говорил по-русски. Финны прислали свое согласие на участие в совместном производстве уже после завершения съемок.
На роль сотрудника уголовного розыска Рогожкин искал актера с большим носом. Первоначально планировалось, что такого персонажа сыграет Александр Лыков, но он был занят, и выбор пал на Семена Стругачева. Актер вдохновлялся образом Владимира Жириновского и своим братом, работавшим в уголовном розыске.
Для съемок сцены в бане приходилось создавать эффект жары искусственно: актеров намазывали маслом, а пар имитировали с помощью дыма, так как температура в помещении была всего 10 градусов.
Съемки должны были начаться летом, но из-за задержки финансирования старт перенесли на осень. Героям приходилось нырять в холодную воду, изображая наслаждение от купания. Особенно тяжело было Алексею Булдакову.
Образ генерала Михалыча, которого сыграл Булдаков, был частично списан с генерала Александра Лебедя. Лебедь смотрел фильм и отмечал, что актер справился с ролью.
Одну из доярок сыграла Саара Хедлунд, молодая жена Вилле Хаапасало.
Члены съемочной группы иногда использовали алкоголь, чтобы согреться, но актеры играли трезвыми. Исключением стала сцена с поездкой Райво и Кузьмича к дояркам, где они были слегка под градусом.
Во время съемок Булдаков повредил ребро при падении на камень, а Бычков чуть не утонул из-за тяжелого плаща.
Фильм имел огромный успех, и в скором времени у него появились продолжения: «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период» и приквел «Операция „С Новым годом“». В 2003 году вышел последний фильм серии — «Особенности национальной политики», сценарий к которому написал Рогожкин. Снимать саму картину режиссер при этом отказался.