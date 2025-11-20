Признанную самой красивой женщиной Эмму Стоун заподозрили в пластике

«Если раньше брови девушки располагались довольно низко, что считается наследственной особенностью, то теперь они занимают идеальное положение, открывая и обрамляя взгляд. Такой выраженный эффект однозначно был достигнут с помощью эндоскопической подтяжки лба», — рассказала специалистка.