Признанную самой красивой женщиной Эмму Стоун заподозрили в пластике

Хирург Гауэр заявила, что Эмма Стоун могла сделать подтяжку и филлеры
Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Пластический хирург Любовь Гауэр в беседе с «Газетой.Ru» оценила внешность оскароносной американской актрисы Эммы Стоун, которую признали самой красивой женщиной с точки зрения науки.

Гауэр заявила, что знаменитость продемонстрировала «грамотные и деликатные» преображения, которые подчеркнули природную красоту артистки. По словам хирурга, значительные изменения коснулись верхней трети лица.

«Если раньше брови девушки располагались довольно низко, что считается наследственной особенностью, то теперь они занимают идеальное положение, открывая и обрамляя взгляд. Такой выраженный эффект однозначно был достигнут с помощью эндоскопической подтяжки лба», — рассказала специалистка.

По словам женщины, звезда также изменила нижнюю треть лица.

«Широкий подбородок уступил место четкому, заостренному и более выразительному контуру, вероятно, благодаря работе с филлерами. Нос актрисы также стал утонченным за счет сужения хрящевой части и кончика. Завершающим штрихом стала работа над губами — филлеры создали красивый контур и легкий выворот верхней губы, что окончательно сбалансировало черты лица», — отметила хирург.

Ранее Эмма Стоун повторила культовый образ Гвинет Пэлтроу.