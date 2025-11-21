«Похищение» Евгении Симоновой. Актриса, утвержденная на роль Кати без проб, уже была занята на съемках фильма «Пропавшая экспедиция» в Башкирии. Директор картины «Афоня» Александр Яблочкин лично вылетел за ней и привез в Ярославль, договорившись, что Данелия отснимет все сцены с ее участием за три дня. Это привело к изнурительному графику, актрисе приходилось спать в машине между переездами.

Брондукова приняли за настоящего алкоголика. Борислав Брондуков настолько органично вжился в роль Федула, что швейцар ресторана, где проходили съемки, не пустил его обратно, приняв за настоящего пьяницу и грозясь вызвать милицию. Актера едва отстояла ассистентка режиссера.

Конфликт с Михаилом Светиным. Актер, игравший шофера Воронкова, имел в своем распоряжении лишь три дня на съемки. Когда группа не уложилась в срок, а Светин отказался задержаться, сославшись на съемки в Ленинграде, Данелия страшно рассердился. Он в спешке доснял эпизод и на озвучку Светина не пригласил, заменив его голос голосом другого актера. Режиссер после этого много лет не общался со Светиным.

Проблемы с реквизитом. В сцене на танцплощадке одной из актрис костюмеры пытались визуально увеличить бюст с помощью презервативов, наполненных водой. Те лопнули. Тогда использовали манную крупу, что дало комичный, но не особо сексуальный эффект.