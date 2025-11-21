Народная комедия, лидер проката и один из самых цитируемых фильмов советской эпохи, кинолента «Афоня» давно стала культурным феноменом. Но путь сантехника Афанасия Борщова к сердцам 62 млн зрителей был не таким уж и простым. В статье расскажем, как снимали этот фильм, в чем его особенности и почему он получился совсем не таким, каким должен был быть.
Особенности съемочного процесса
Съемки «Афони» под руководством Георгия Данелии были полны неожиданностей. Процесс кардинально отличался от первоначального замысла и был сосредоточен в основном в Ярославле, который стал идеальной декорацией для истории о простом сантехнике.
От мрачной драмы к трагикомедии
Изначальный сценарий Александра Бородянского был куда более суровым. Афоня (тогда еще маляр Фима) представал классическим лишним человеком, который к финалу осознавал, что «профукал свою жизнь». Фильм должен был заканчиваться на печальной ноте: герой покупает билет в никуда, а милиционер, сравнивая его с веселым парнем на фото в паспорте, констатирует его духовную гибель. Георгий Данелия кардинально изменил тональность. Он настоял на появлении Кати в финале, создав тот самый банальный хеппи-энд, который, вопреки критике, был с восторгом принят зрителями.
Ярославль как главный герой картины
Съемки проходили летом 1974 года в Ярославле и его окрестностях. Город стал полноценным участником действия.
Дом Афони — это дом № 59 на проспекте Дзержинского.
ЖЭК располагался в соседнем доме № 63.
Деревню Борщевку «сыграло» село Диево-Городище, где для съемок специально построили колодец с большим колесом.
За больницу, в которой работает Катя, выдали Музей истории Ярославля.
Работа с актерами: от Высоцкого до Куравлева
На роль Афони рассматривались самые разные кандидатуры: харизматичный поляк Даниэль Ольбрыхский, бунтарь Владимир Высоцкий (под него даже планировалась сцена с гитарой), а также Николай Караченцов и Владимир Меньшов. Однако Данелия остановился на Леониде Куравлеве, справедливо рассудив, что именно ему зрители простят все недостатки героя. Этот выбор стал ключевым для успеха фильма.
Когда проходили съемки фильма «Афоня»
Основной съемочный период пришелся на лето 1974 года. После длительной подготовки сценария и подбора актеров группа выехала на натурные съемки в Ярославль, где были отсняты все уличные сцены, эпизоды в ЖЭКе, на танцплощадке и в деревне. Финал фильма снимался на аэродроме неподалеку от города Пошехонье. Премьера картины состоялась в октябре 1975 года, и она мгновенно стала лидером советского кинопроката.
Бюджет съемок фильма «Афоня»
Точные данные о бюджете фильма «Афоня» не разглашались, что было стандартной практикой для советского кинопроизводства. Картина снималась киностудией Мосфильм, и ее финансирование осуществлялось согласно государственному плану. Однако известны некоторые детали: например, гонорар группы «Машина времени» за исполнение двух песен составил 500 рублей, а юная Ксения Талызина, дочь Валентины Талызиной, получила 3 рубля за эпизодическую роль одной из дочерей Афони в его фантазиях.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Съемки «Афони» сопровождались целым рядом непредвиденных обстоятельств и курьезов.
«Похищение» Евгении Симоновой. Актриса, утвержденная на роль Кати без проб, уже была занята на съемках фильма «Пропавшая экспедиция» в Башкирии. Директор картины «Афоня» Александр Яблочкин лично вылетел за ней и привез в Ярославль, договорившись, что Данелия отснимет все сцены с ее участием за три дня. Это привело к изнурительному графику, актрисе приходилось спать в машине между переездами.
Брондукова приняли за настоящего алкоголика. Борислав Брондуков настолько органично вжился в роль Федула, что швейцар ресторана, где проходили съемки, не пустил его обратно, приняв за настоящего пьяницу и грозясь вызвать милицию. Актера едва отстояла ассистентка режиссера.
Конфликт с Михаилом Светиным. Актер, игравший шофера Воронкова, имел в своем распоряжении лишь три дня на съемки. Когда группа не уложилась в срок, а Светин отказался задержаться, сославшись на съемки в Ленинграде, Данелия страшно рассердился. Он в спешке доснял эпизод и на озвучку Светина не пригласил, заменив его голос голосом другого актера. Режиссер после этого много лет не общался со Светиным.
Проблемы с реквизитом. В сцене на танцплощадке одной из актрис костюмеры пытались визуально увеличить бюст с помощью презервативов, наполненных водой. Те лопнули. Тогда использовали манную крупу, что дало комичный, но не особо сексуальный эффект.
Авария с трактором. Савелий Крамаров, сыгравший друга детства Афони Егозу, сам сел за руль трактора и не справился с управлением, врезавшись в опору ЛЭП. Это обесточило всю деревню, и съемки пришлось приостановить до приезда аварийной бригады.
Интересные факты о фильме «Афоня»
Съемки народной комедии были полны забавных и необычных деталей, которые стали частью ее легенды.
Тайна Рене Хобуа
В титрах «Афони» (как и во многих других фильмах Данелии) значится имя Рене Хобуа. Это не актер, а грузинский строитель, с которым режиссер Георгий Данелия и сценарист Резо Габриадзе познакомились в Тбилиси. Они «испытывали» на нем сценарий фильма «Не горюй!», а потом с удивлением узнали, что он плохо понимает по-русски. В знак благодарности за терпение Данелия стал в шутку вносить его имя в титры всех своих картин.
Дебют «Машины времени»
В сцене на танцплощадке впервые в кино прозвучала песня «Солнечный остров» («Ты или я») группы «Машина времени». Данелия, не разбиравшийся в молодежной музыке, на всякий случай пригласил и группу «Аракс», но «Машина времени» явилась в полном составе, а на подступах к ДК собралась огромная толпа их фанатов.
Хитрости костюмеров и реквизиторов
Для сцены, где Афоня везет тетке апельсины, найти настоящие фрукты не удалось. Реквизиторам пришлось красить в оранжевый цвет зеленые яблоки. А знаменитый бюст партнерши Афони на танцах, как уже упоминалось выше, был увеличен с помощью манной крупы.
Скрытая отсылка
Когда Катя танцует с Афоней, она говорит, что ждала подругу Пашу Строганову. Это отсылка к фильму «Начало» (1970), где Пашу Строганову играла Инна Чурикова, а ее партнером был как раз Леонид Куравлев.
Скромность Куравлева
В сцене, где Афоня и Катя лежат в кровати, Куравлев наотрез отказался снимать брюки, ссылаясь на стеснение перед молодой партнершей. В итоге он остался в брюках под одеялом.