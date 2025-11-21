Ричмонд
Как снимали фильм «Афоня» (1975): курьезные случаи, творческие споры и гениальные находки

Рассказываем, как снимали фильм «Афоня». Создание киноленты представляет собой историю о том, как мрачную драму превратили в народную комедию. Вы узнаете, почему Высоцкий не стал сантехником и как Ярославль временно превратился в столицу советского кинопроката
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

Народная комедия, лидер проката и один из самых цитируемых фильмов советской эпохи, кинолента «Афоня» давно стала культурным феноменом. Но путь сантехника Афанасия Борщова к сердцам 62 млн зрителей был не таким уж и простым. В статье расскажем, как снимали этот фильм, в чем его особенности и почему он получился совсем не таким, каким должен был быть.

Особенности съемочного процесса

Съемки «Афони» под руководством Георгия Данелии были полны неожиданностей. Процесс кардинально отличался от первоначального замысла и был сосредоточен в основном в Ярославле, который стал идеальной декорацией для истории о простом сантехнике.

От мрачной драмы к трагикомедии

Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

Изначальный сценарий Александра Бородянского был куда более суровым. Афоня (тогда еще маляр Фима) представал классическим лишним человеком, который к финалу осознавал, что «профукал свою жизнь». Фильм должен был заканчиваться на печальной ноте: герой покупает билет в никуда, а милиционер, сравнивая его с веселым парнем на фото в паспорте, констатирует его духовную гибель. Георгий Данелия кардинально изменил тональность. Он настоял на появлении Кати в финале, создав тот самый банальный хеппи-энд, который, вопреки критике, был с восторгом принят зрителями.

Ярославль как главный герой картины

Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

Съемки проходили летом 1974 года в Ярославле и его окрестностях. Город стал полноценным участником действия.

  • Дом Афони — это дом № 59 на проспекте Дзержинского.

  • ЖЭК располагался в соседнем доме № 63.

  • Деревню Борщевку «сыграло» село Диево-Городище, где для съемок специально построили колодец с большим колесом.

  • За больницу, в которой работает Катя, выдали Музей истории Ярославля.

Работа с актерами: от Высоцкого до Куравлева

На роль Афони рассматривались самые разные кандидатуры: харизматичный поляк Даниэль Ольбрыхский, бунтарь Владимир Высоцкий (под него даже планировалась сцена с гитарой), а также Николай Караченцов и Владимир Меньшов. Однако Данелия остановился на Леониде Куравлеве, справедливо рассудив, что именно ему зрители простят все недостатки героя. Этот выбор стал ключевым для успеха фильма.

Леонид Куравлев в роли Афони в фильме Афоня
Леонид Куравлев в роли Афони в фильме «Афоня»

Когда проходили съемки фильма «Афоня»

Основной съемочный период пришелся на лето 1974 года. После длительной подготовки сценария и подбора актеров группа выехала на натурные съемки в Ярославль, где были отсняты все уличные сцены, эпизоды в ЖЭКе, на танцплощадке и в деревне. Финал фильма снимался на аэродроме неподалеку от города Пошехонье. Премьера картины состоялась в октябре 1975 года, и она мгновенно стала лидером советского кинопроката.

Бюджет съемок фильма «Афоня»

Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

Точные данные о бюджете фильма «Афоня» не разглашались, что было стандартной практикой для советского кинопроизводства. Картина снималась киностудией Мосфильм, и ее финансирование осуществлялось согласно государственному плану. Однако известны некоторые детали: например, гонорар группы «Машина времени» за исполнение двух песен составил 500 рублей, а юная Ксения Талызина, дочь Валентины Талызиной, получила 3 рубля за эпизодическую роль одной из дочерей Афони в его фантазиях.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

Съемки «Афони» сопровождались целым рядом непредвиденных обстоятельств и курьезов.

  • «Похищение» Евгении Симоновой. Актриса, утвержденная на роль Кати без проб, уже была занята на съемках фильма «Пропавшая экспедиция» в Башкирии. Директор картины «Афоня» Александр Яблочкин лично вылетел за ней и привез в Ярославль, договорившись, что Данелия отснимет все сцены с ее участием за три дня. Это привело к изнурительному графику, актрисе приходилось спать в машине между переездами.

  • Брондукова приняли за настоящего алкоголика. Борислав Брондуков настолько органично вжился в роль Федула, что швейцар ресторана, где проходили съемки, не пустил его обратно, приняв за настоящего пьяницу и грозясь вызвать милицию. Актера едва отстояла ассистентка режиссера.

  • Конфликт с Михаилом Светиным. Актер, игравший шофера Воронкова, имел в своем распоряжении лишь три дня на съемки. Когда группа не уложилась в срок, а Светин отказался задержаться, сославшись на съемки в Ленинграде, Данелия страшно рассердился. Он в спешке доснял эпизод и на озвучку Светина не пригласил, заменив его голос голосом другого актера. Режиссер после этого много лет не общался со Светиным.

  • Проблемы с реквизитом. В сцене на танцплощадке одной из актрис костюмеры пытались визуально увеличить бюст с помощью презервативов, наполненных водой. Те лопнули. Тогда использовали манную крупу, что дало комичный, но не особо сексуальный эффект.

  • Авария с трактором. Савелий Крамаров, сыгравший друга детства Афони Егозу, сам сел за руль трактора и не справился с управлением, врезавшись в опору ЛЭП. Это обесточило всю деревню, и съемки пришлось приостановить до приезда аварийной бригады.

Интересные факты о фильме «Афоня» 

Съемки народной комедии были полны забавных и необычных деталей, которые стали частью ее легенды.

Тайна Рене Хобуа

Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

В титрах «Афони» (как и во многих других фильмах Данелии) значится имя Рене Хобуа. Это не актер, а грузинский строитель, с которым режиссер Георгий Данелия и сценарист Резо Габриадзе познакомились в Тбилиси. Они «испытывали» на нем сценарий фильма «Не горюй!», а потом с удивлением узнали, что он плохо понимает по-русски. В знак благодарности за терпение Данелия стал в шутку вносить его имя в титры всех своих картин.

Дебют «Машины времени»

В сцене на танцплощадке впервые в кино прозвучала песня «Солнечный остров» («Ты или я») группы «Машина времени». Данелия, не разбиравшийся в молодежной музыке, на всякий случай пригласил и группу «Аракс», но «Машина времени» явилась в полном составе, а на подступах к ДК собралась огромная толпа их фанатов.

Хитрости костюмеров и реквизиторов

Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

Для сцены, где Афоня везет тетке апельсины, найти настоящие фрукты не удалось. Реквизиторам пришлось красить в оранжевый цвет зеленые яблоки. А знаменитый бюст партнерши Афони на танцах, как уже упоминалось выше, был увеличен с помощью манной крупы.

Скрытая отсылка

Когда Катя танцует с Афоней, она говорит, что ждала подругу Пашу Строганову. Это отсылка к фильму «Начало» (1970), где Пашу Строганову играла Инна Чурикова, а ее партнером был как раз Леонид Куравлев.

Скромность Куравлева

Кадр из фильма Афоня
Кадр из фильма «Афоня»

В сцене, где Афоня и Катя лежат в кровати, Куравлев наотрез отказался снимать брюки, ссылаясь на стеснение перед молодой партнершей. В итоге он остался в брюках под одеялом.