Погружение в космический хоррор — всегда рискованное предприятие. Сможет ли режиссер удержать зловещую атмосферу неведомого и не скатиться в банальные скейр-мотивы? Очередной попыткой ответить на этот вопрос стал научно-фантастический триллер «Астронавт» — полнометражный дебют американской актрисы и режиссера Джессики Варлей. В статье собрали все, что известно о проекте: от точной даты, когда выйдет фильм, до секретов со съемочной площадки и разбора звездного состава.
Когда выйдет фильм «Астронавт»
Мировая премьера «Астронавта» состоялась 7 марта 2025 года. А вот российским зрителям только предстоит познакомиться с триллером: в отечественный прокат картина выйдет 27 ноября 2025 года. Такой разрыв в датах не редкость для международной дистрибуции, он часто связан с логистикой кинопроката и локализацией.
Кто снимается в фильме «Астронавт»
Главную роль в фильме исполнила Кейт Мара, которая появилась в роли астронавта Сэм Уокер. Именно на ее хрупких плечах лежит задача передать весь ужас столкновения с неизвестным.
Лоренс Фишберн сыграл роль генерала Уильяма Харриса, отца главной героини. Его персонаж олицетворяет холодную логику системы и отцовскую тревогу. Но он не так прост, как кажется, — в финале истории зрителей ждет сюрприз.
Также в картине появились Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грэй, Скарлетт Холмс, Реза Дьяко, Дэниел Квирк и другие актеры.
О чем будет фильм «Астронавт»
Астронавт НАСА Сэм Уокер чудом выживает после аварийного приземления, возвращаясь из своей первой космической миссии. Поврежденную капсулу с главной героиней находят в Атлантическом океане. Ее, единственную выжившую, помещают на строгий карантин в высокотехнологичном изолированном объекте. Наблюдение за ней поручено генералу Уильяму Харрису, который приходится ей отцом. Однако вместо чувства защищенности Сэм охватывает растущая паранойя. Она начинает подозревать, что вернулась на Землю не одна и что некая враждебная внеземная жизнь проникла вместе с ней в карантинную зону. Постепенно подозрения перерастают в уверенность, и Сэм понимает, что самая большая угроза притаилась не снаружи, а находится вместе с ней внутри стен секретного комплекса.
Интересные факты о фильме «Астронавт»
«Астронавт» — проект с непростой судьбой. Например, изначально на главную роль была утверждена Эмма Робертс, а съемки планировалось начать еще в 2023 году. Однако из-за творческих разногласий и переносов графика место Робертс заняла Кейт Мара.
Продюсером фильма выступил Брэд Фуллер, сооснователь студии Platinum Dunes, известной по фильмам ужасов и боевикам. Изначально считалось, что «Астронавт» станет проектом этой студии, но в итоге права на прокат приобрела компания Vertical, что часто случается с фильмами, которые крупные студии считают рискованными.
Для Джессики Варлей «Астронавт» стал первой полнометражной работой в режиссерском кресле. До этого она зарекомендовала себя как актриса, а также сняла один из сегментов хоррор-антологии «Фобии», который получил положительные отзывы критиков.
Российский прокатчик «Парадиз» выбрал для фильма очень точный и интригующий слоган: «Она вернулась на Землю не одна». Он идеально отражает главную завязку сюжета.