Астронавт НАСА Сэм Уокер чудом выживает после аварийного приземления, возвращаясь из своей первой космической миссии. Поврежденную капсулу с главной героиней находят в Атлантическом океане. Ее, единственную выжившую, помещают на строгий карантин в высокотехнологичном изолированном объекте. Наблюдение за ней поручено генералу Уильяму Харрису, который приходится ей отцом. Однако вместо чувства защищенности Сэм охватывает растущая паранойя. Она начинает подозревать, что вернулась на Землю не одна и что некая враждебная внеземная жизнь проникла вместе с ней в карантинную зону. Постепенно подозрения перерастают в уверенность, и Сэм понимает, что самая большая угроза притаилась не снаружи, а находится вместе с ней внутри стен секретного комплекса.