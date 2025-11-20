19 ноября состоялось вручение премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». На церемонии, прошедшей в ресторане «Метрополь», были названы самые значимые имена и проекты 2025 года. Гостями вечера стали Юлия Высоцкая, Александр Петров, Марина Александрова, Никита Кологривый, Алена Бабенко, Павел Табаков, Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев, Елена Ханга, Лиза Арзамасова, Михаил Тройник и многие другие звезды кино и шоу-бизнеса. Сам вечер провела главный редактор и редакционный директор журнала Мария Лемешева.
Актером 2025 года был назван Александр Петров. Пришедший на мероприятие с супругой Викторией артист признался, что рад получить приз, а главной своей наградой назвал рождение сына. Также звезда «Камбэка» сообщил со сцены жене, что отныне все награды у них общие.
Актрисой года стала Марина Александрова, в 2025 году продемонстрировавшая новые грани таланта в сериале «Дыши». 43-летняя исполнительница процитировала свою героиню из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»: «В 40 лет жизнь только начинается. Это я теперь точно знаю».
Сериалом года была названа масштабная эпопея Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Приз получили продюсер Антон Златопольский и ключевая актриса проекта Юлия Высоцкая.
«Андрей Сергеевич (Кончаловский — прим. ред.) меня делегировал получить эту половинку звезды, — призналась Высоцкая. — Я, его половинка, держу его половинку звезды в руках. И он меня попросил передать слова благодарности людям, которые стояли за проектом, которые верили в проект».
Фильмом года была признана военная драма «Август». Продюсер Константин Эрнст поблагодарил со сцены автора романа «Момент истины» Владимира Богомолова «за то, что он когда-то написал эту книжку».
«И еще я хотел бы поблагодарить вот эту троицу: великого русского актера Сергея Безрукова, Никиту Кологривого, с которым мы работаем в первый раз, но это его лучшая роль в кино. И Пашку Табакова, который мне как младший брат», — добавил Эрнст.
«Хитом года» признана лента «Пророк. История Александра Пушкина». «Звездой года» стала Аида Гарифуллина, а в номинации «Мастер-класс» победителем оказался сценарист, режиссер и актер Александр Адабашьян.
Премию «Открытие года» получила 27-летняя Тина Стойилкович, сыгравшая в фильме «Август» и сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается». Андрей Максимов, известный по «Фишеру» и «Лермонтову», одержал победу в номинации «Прорыв года».
Премия «Событие года» в 2025 году вручалась в четырнадцатый раз.