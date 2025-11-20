Корейский хоррор снова заявляет о своих правах на мировой олимп, и на этот раз. «Астрал: 13 инкарнаций зла» — картина, обещающая углубиться в темные уголки веры и столкнуться с новыми, невиданными формами зла, поднимает планку для всего жанра. В статье собрали все, что известно о проекте на данный момент: от звездного состава и сюжетных деталей до главного вопроса, волнующего всех поклонников хоррора — когда фильм выйдет в России.
Когда выйдет фильм «Астрал: 13 инкарнаций зла»
Мировая премьера «Астрала: 13 инкарнаций зла» состоялась 24 января 2025 года. Для поклонников в России и странах СНГ фильм выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Осенний релиз идеально вписывается в атмосферу мрачного и таинственного сезона, позволяя зрителям полностью погрузиться в пугающую атмосферу картины.
О чем будет фильм «Астрал: 13 инкарнаций зла»
В центре сюжета — мальчик по имени Хи-джун, который становится сосудом для могущественных злых сил. На помощь ему приходят две монахини с противоположными взглядами. Сестра Джуния, движимая глубокой верой, пытается облегчить его физические и духовные страдания. К ней присоединяется сестра Микаэла, чья цель — расследовать первопричину одержимости, опираясь на свой скрытый дар видеть потустороннее. Ситуация привлекает внимание и священников: отец Пол ищет научное объяснение, в то время как отец Эндрю настаивает на немедленном экзорцизме. Однако демон, вселившийся в Хи-джуна, оказывается сильнее, чем кто-либо мог предположить, и легенда о 13-й, самой могущественной инкарнации зла, грозящей уничтожить мир, начинает обретать жуткие очертания реальности.
Кто снимается в фильме «Астрал: 13 инкарнаций зла»
Режиссеру Квон Хёк-чэ удалось собрать звездный состав, состоящий практически из одних узнаваемых и талантливых актеров Южной Кореи.
Сон Хе-ге в роли сестры Джунии. Звезда «Потомков солнца» воплощает на экране глубоко верующую монахиню, которая самоотверженно ухаживает за одержимым мальчиком.
Чон Е-бин в роли сестры Микаэлы. Актриса, известная по сериалу «Винченцо», играет монахиню-скептика, обладающую даром видеть духов, но отчаянно отрицающую его.
Ли Джин Ук в роли отца Пола. Звезда «Игры в кальмара» предстает в образе священника, который пытается найти рациональное объяснение происходящему и верит в силу медицины и психологии.
Хо Джун-хо в роли отца Эндрю. Его персонаж убежден в необходимости проведения обряда экзорцизма.
Интересные факты о фильме «Астрал: 13 инкарнаций зла»
За внешней стороной проекта скрывается не менее захватывающая история его создания и успеха.
Кассовый феномен. Фильм является спин-оффом «Черных священников» (2015) — самого кассового корейского хоррора в истории, собравшего более 36 млн долларов.
Международное признание. Еще до премьеры картина была предпродана в более чем 160 стран мира, включая США, Канаду и Австралию. В Индонезии она и вовсе стала первым корейским фильмом, который посмотрело свыше 1 млн зрителей.
Звездный режиссер. Режиссер Квон Хёк-чэ известен своими работами в криминальном жанре, такими как «Посредник» или «Отсчет». Его выбор для руководства хоррором стал неожиданным, но именно его умение создавать напряженную атмосферу придало фильму уникальность.
Гибрид жанров. «Астрал: 13 инкарнаций зла» уникален тем, что смешивает каноны западного экзорцистского хоррора с элементами корейского шаманизма и народных верований, создавая абсолютно новую и пугающую мифологию.
Награды. Фильм уже получил признание критиков. На престижной премии Baeksang Arts Awards в 2025 году Сон Хе-ге получила награду как лучшая актриса, а Чон Е-бин — как лучшая актриса второго плана.