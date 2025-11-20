В центре сюжета — мальчик по имени Хи-джун, который становится сосудом для могущественных злых сил. На помощь ему приходят две монахини с противоположными взглядами. Сестра Джуния, движимая глубокой верой, пытается облегчить его физические и духовные страдания. К ней присоединяется сестра Микаэла, чья цель — расследовать первопричину одержимости, опираясь на свой скрытый дар видеть потустороннее. Ситуация привлекает внимание и священников: отец Пол ищет научное объяснение, в то время как отец Эндрю настаивает на немедленном экзорцизме. Однако демон, вселившийся в Хи-джуна, оказывается сильнее, чем кто-либо мог предположить, и легенда о 13-й, самой могущественной инкарнации зла, грозящей уничтожить мир, начинает обретать жуткие очертания реальности.