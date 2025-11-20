Немецкая драма «Звук падения» режиссера Маши Шилински произвела фурор в Каннах, забрав приз жюри основного конкурса. Картину, которую критики уже окрестили женским ответом «Зеркалу» Андрей Тарковского, ждут с особым нетерпением. Рассказываем, когда фильм выйдет в прокат, кто в нем снимался и каковы другие особенности картины.
Когда выйдет фильм «Звук падения»
Премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля весной 2025 года, где картина была удостоена высокой награды — приза жюри. Что касается широкого проката в России, то зрители смогут познакомиться с фильмом 4 декабря 2025 года. «Звук падения» имеет возрастное ограничение 18+, что обусловлено сложностью художественного языка и взрослой тематикой.
Кто снимается в фильме «Звук падения»
Режиссер Маша Шилински собрала для своего масштабного замысла ансамбль блестящих актеров, сделав ставку на органичность и глубину перевоплощения. В картине заняты как известные мастера немецкого кино, так и молодые таланты.
Луизе Хейер и Филип Шнак играют роли представителей старших поколений семьи.
Ядро каста составляют юные актрисы, воплотившие на экране образы четырех главных героинь в разные эпохи: Леа Дринда, Лена Урцендовски, Лузия Опперманн и Лени Гейзелер.
Кастинг длился очень долго и был чрезвычайно сложным: на роли претендовали полторы тысячи девочек, и в итоге выбор пал на тех, кто смог с максимальной достоверностью передать внутренний мир своих персонажей.
О чем будет фильм «Звук падения»
Это полифоническая семейная сага, действие которой разворачивается на протяжении ста лет на одной немецкой ферме в Альтмарке. Фильм рассказывает истории четырех девочек-подростков, живущих в разные переломные эпохи: в 1920-х, 1940-х, 1980-х годах и в наши дни. Их жизни, разделенные десятилетиями, неожиданно переплетаются.
Каждая из героинь сталкивается с первым сексуальным опытом, потерей близких, одиночеством и страхом перед будущим. Они молчаливо наблюдают за мировыми войнами, разделением страны и семейными тайнами, которые взрослые предпочитают скрывать. В этом кино нет линейного сюжета, оно о тонкой связи душ, о цикличности жизни и о том, как личные травмы и открытия отражаются сквозь время.
Интересные факты о фильме «Звук падения»
Под гипнотической визуальной тканью фильма скрывается кропотливая производственная работа и смелые творческие решения.
Три названия одной картины. У фильма несколько рабочих названий, раскрывающих его суть с разных сторон. Международное — «Звук падения» (The Sound of Falling), немецкое — «Посмотри на солнце» (In die Sonne schauen), а оригинальное название сценария звучало как «Доктор говорит, что со мной все будет хорошо, но я чувствую грусть».
Женский взгляд на историю. Картину называют манифестом женского взгляда в кино. Это масштабная хроника XX века, рассказанная через внутренний мир, чувства и переживания девочек-подростков, что делает ее уникальной в своем роде.
Поэзия монтажа и звука. Один из главных кинематографических приемов фильма — виртуозный монтаж, который «сшивает» разные эпохи, создавая ощущение единого временного потока.
Тактильность и обоняние через экран. Критики отмечают, что режиссеру Маше Шилински и оператору Фабиану Гамперу удалось создать уникальный эффект тактильности и даже обоняния. Зритель не просто видит, а словно чувствует кожей запах погреба, речной воды и сухой травы.
Триумф в Каннах. Получение приза жюри в основном конкурсе Каннского фестиваля — знаковое событие не только для создателей фильма, но и для всего немецкого и европейского авторского кино, знаменующее появление нового мощного голоса в лице Маши Шилински.