Ваня Дмитриенко публично поздравил Анну Пересильд с тем, что она возглавила рейтинг лучших актрис 2025 года. В личном блоге 20-летний певец высказался об успехе своей возлюбленной и признался, что гордится ей.
«Тут сложно промолчать. Очень горжусь, честно. Как мне нравится в Ане то, что она находит в себе силы ни на что не реагировать, а просто работать и трудиться», — отметил артист.
Он подчеркнул, что о профессионализме 16-летней Пересильд говорят цифры и рейтинги, в которых она занимает лидирующие позиции, несмотря на свой юный возраст.
«Спустя время, причем достаточно короткое, за нее отвечают цифры и серьезные рейтинги, в которых она, в своем юном возрасте, встает на лидирующие места. Ну круто же, ребята, реально круто!» — высказался исполнитель.
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд начали встречаться в начале 2025 года, но свой роман они перестали скрывать лишь в конце октября. Впрочем, юные звезды стараются не раскрывать детали своих отношений.
Недавно актриса и певец выпустили дуэтную песню «Силуэт», которая стала саундтреком к фильму «Алиса в Стране Чудес», в котором Пересильд сыграла главную роль. В начале ноября пара исполнила этот трек на большом сольном концерте Дмитриенко в Москве.
Накануне Анна Пересильд намекнула на изменения в жизни. Актриса призналась, что повзрослела и стала самостоятельной.