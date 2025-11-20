Нонна Гришаева в интервью проекту «12 вопросов» на онлайн-канале «Слово» заявила, что жителей Украины в течение трех десятилетий целенаправленно настраивали против всего русского.
Как сообщает Life.ru, Гришаева, родившаяся в Одессе, регулярно сталкивается с критикой из-за русского языка. В ответ она всегда подчеркивает, что появилась на свет в Советском Союзе и в русскоязычной Одессе. По ее словам, в этом городе исторически никогда не говорили на украинском языке, а украиноговорящие люди появились там значительно позже.
«Я говорю, нет, стоп, я родилась в Советском Союзе и в русском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноговорящие люди, их завезли в Одессу. Их не было никогда», — сказала Гришаева.
Ярким примером сложившейся ситуации для актрисы стал личный опыт ее матери, которая преподавала английский язык в Одессе. В один из дней она столкнулась с требованием вести занятия на украинском. После этого звонка Гришаева приняла решение забрать родительницу в Москву. Этот случай окончательно убедил ее в целенаправленном насаждении антирусских настроений.
Актриса выразила сожаление по поводу того, как людей стали натравливать друг на друга. Она отметила, что всегда очень любила украинский язык, но не понимает, почему все русское стали представлять в негативном свете. Гришаева убеждена, что эти два народа являются самыми близкими и родными.