Нонна Гришаева рассказала, что жителей Одессы настраивали против всего русского

Как сообщает Life.ru, Гришаева, родившаяся в Одессе, регулярно сталкивается с критикой из-за русского языка. В ответ она всегда подчеркивает, что появилась на свет в Советском Союзе и в русскоязычной Одессе. По ее словам, в этом городе исторически никогда не говорили на украинском языке, а украиноговорящие люди появились там значительно позже.