Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оскароносный режиссер может снять американский ремейк «Игры в кальмара»

Режиссер Дэвид Финчер возможно снимет американскую версию «Игры в кальмара»
Дэвид Финчер
Дэвид ФинчерИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Дэвид Финчер может снять американскую версию сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале со ссылкой на сайт Альянса кино- и телеиндустрии.

Съемки проекта начнутся в 2026 году. Актерский состав неизвестен. Финчер пока не подтвердил свое участие в сериале.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, рассказывающий о героях, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание.

Премьера второй части «Игры в кальмара» состоялась 26 декабря 2024 года — более чем через три года после того, как вышло оригинальное шоу. Первый сезон стал самым успешным сериалом Netflix. После он занял первое место по просмотрам во всех 94 странах, где Netflix собирал соответствующие данные.

Ранее сообщалось, что 81-летний актер «Игры в кальмара» оправдан по делу о сексуальных домогательствах.