Обладательницу «Оскара» сравнили с мочалкой из-за образа на премьере фильма

63-летняя обладательница «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Все везде и сразу» вышла в свет в массивном сияющем колье с жемчугом, с короткой стрижкой и нюдовым макияжем. Кроме того, на ней было пышное платье без бретелей желто-неонового цвета. Известно, что данный наряд представлен в дебютной коллекции дизайнера модельера Сары Бертон, который она создала для люксового бренда Givenchy.