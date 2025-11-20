Звезда «Не родись красивой» впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова появилась на светском мероприятии с мужем режиссером Павлом Сафоновым. Пара приехала на церемонию вручения премии «Кинорепортер. Событие года». Артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с красной дорожки. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Влюбленные вместе почти 20 лет, однако официально они не зарегистрировали отношения. Звезда заявляла, что не считает нужным ставить государство в известность о своем семейном положении. Ломоносова называет Сафонова мужем, а их дети носят фамилию отца. По мнению актрисы, им этого более чем достаточно для счастливой семейной жизни.
У пары трое общих детей. В 2006 году у них родилась дочь, которую назвали Варварой. В 2011 году в семье произошло пополнение — появилась девочка Александра. А через шесть лет у Ломоносовой и Сафонова родился сын Федор.
