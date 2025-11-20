Звезда «Не родись красивой» впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Влюбленные вместе почти 20 лет, однако официально они не зарегистрировали отношения. Звезда заявляла, что не считает нужным ставить государство в известность о своем семейном положении. Ломоносова называет Сафонова мужем, а их дети носят фамилию отца. По мнению актрисы, им этого более чем достаточно для счастливой семейной жизни.