Актриса Женя Малахова оказалась под капельницей из-за переутомления
Звезда «А зори здесь тихие» опубликовала фото под капельницей
Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Евгения Малахова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото под капельницей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса приехала в центр здоровья, чтобы справиться с переутомлением. Знаменитость рассказала подписчикам, что по дороге ее чуть не сбила машина, и она едва не разрыдалась.

«Приехала ставить иммунную капельницу, сил нет совсем. Плохие новости: я заболела. И это не грипп, не ковид, а банальное переутомление. Из плохих новостей: меня чуть не сбила машина. Но хорошая новость, что не сбила. Ну что, завистники, не дождетесь. Мы победим всех, и болезнь тоже. Я раза три за день хотела разреветься, но этого не сделала. И если я шучу, значит, еще есть силы все это пережить», — высказалась артистка.

Исполнительница активно готовится к своему закрытому концерту, который пройдет 21 ноября. Звезда призналась, что у нее не осталось сил решать постоянно возникающие проблемы, но она не намерена отменять выступление.

Ранее Евгения Малахова призналась, что мать вложила в нее много денег.