Звезда «А зори здесь тихие» опубликовала фото под капельницей

«Приехала ставить иммунную капельницу, сил нет совсем. Плохие новости: я заболела. И это не грипп, не ковид, а банальное переутомление. Из плохих новостей: меня чуть не сбила машина. Но хорошая новость, что не сбила. Ну что, завистники, не дождетесь. Мы победим всех, и болезнь тоже. Я раза три за день хотела разреветься, но этого не сделала. И если я шучу, значит, еще есть силы все это пережить», — высказалась артистка.