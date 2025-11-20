Ричмонд
Александра Петрова назвали актером года

Александр Петров, ставший лауреатом премии «Событие года», поблагодарил со сцены жену Викторию
Александр Петров с женой Викторией, фото: пресс-служба
Александр Петров с женой Викторией, фото: пресс-служба

В Москве состоялось вручение премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». Актером года — в третий раз за время существования кинонаграды — назвали Александра Петрова.

За последний год у Александра Петрова вышли фильмы «Кракен», «Почтарь», «Горыныч» и сериал «Камбэк». Как отметил вручавший приз Леонид Ярмольник, «у Саши Петрова из 365 дней в году 500 съемочных дней».

Александр Петров с женой Викторией, фото: пресс-служба
Александр Петров с женой Викторией, фото: пресс-служба

Победитель, пришедший на церемонию с женой Викторией, признался, что очень рад получить этот приз, но главной наградой для него в этом году стало то, что у них с женой родился сын Федор. Со сцены Петров обратился к жене, сказав, что сегодня и впредь все их награды общие. 

Для торжественного мероприятия актер выбрал черный смокинг с галстуком, а его супруга предпочла черный пиджак и белое мини-платье.

Александр Петров с женой Викторией, фото: пресс-служба
Александр Петров с женой Викторией, фото: пресс-служба

Также Александр поблагодарил всех, с кем работал вместе: «Я бы хотел сказать спасибо людям, которые работают за камерой, съемочным группам. Мы являемся лицами наших проектов, но огромное количество людей, фанатов своего дела, занимаются тяжелейшим трудом. Я хочу, чтобы вы поаплодировали тем, кто стоит за камерами. Благодаря им мы все здесь».