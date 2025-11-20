Победитель, пришедший на церемонию с женой Викторией, признался, что очень рад получить этот приз, но главной наградой для него в этом году стало то, что у них с женой родился сын Федор. Со сцены Петров обратился к жене, сказав, что сегодня и впредь все их награды общие.