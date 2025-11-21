Ричмонд
Как сложилась судьба звезды сериала «Граница: Таежный роман» Симонова

В сериале, которому в декабре исполняется 25 лет, Симонов сыграл самовлюбленного певца Вадима Глинского
Владимир Симонов в сериале «Граница: Таежный роман»
Владимир Симонов в сериале «Граница: Таежный роман»

Культовому сериалу Александра Митты «Граница: Таежный роман» в 2025 году исполняется 25 лет. Издание Life.ru рассказывает, как сложилась судьба актера Владимира Симонова, исполнившего в культовой мелодраме роль певца Вадима Глинского.

Владимир Симонов начал карьеру еще в Советском Союзе. Он снимался в таких известных советских фильмах как «Одиноким предоставляется общежитие», «Криминальный талант» и других. Но широкую популярность Симонов приобрел после съемок в таежной саге Митты.

В культовом сериале актер исполнил роль самовлюбленного артиста Вадима Глинского, который приезжает с концертом в военный гарнизон. Образ Глинского списали с советского певца Валерия Ободзинского. Исполнителя обожала публика, но власти его не очень любили из-за того, что тот не включал патриотичные песни в свой репертуар.

Симонов великолепно справился с ролью самовлюбленного Глинского, в которого без памяти влюбилась утонченная Альбина Ворон в исполнении Ренаты Литвиновой.

Владимир Симонов
Владимир СимоновИсточник: Legion-Media.ru

С 2001 года у Симонова было звание «Народный артист Российской Федерации». Все эти 25 лет актер был одним из ведущих актеров в Театре им. Евгения Вахтангова, активно снимался в кино и сериалах. В фильмографии актера — более 150 ролей.

8 ноября 2025 года Владимира Симонова не стало. Всему виной болезнь, развившаяся в результате артериальной гипертензии. Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой Ирины Мирошниченко.

Премьера сериала «Граница: Таежный роман» состоялась 13 декабря 2000 года. В проекте снимались Алексей Гуськов, Марат Башаров, Ольга Будина, Рената Литвинова, Михаил Ефремов и другие.