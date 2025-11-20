Ричмонд
ИРИ: в России сильно вырос интерес к историческому и семейному контенту

Это видно и в кино, и в блогерском контенте, подчеркнул гендиректор АНО Института развития интернета Алексей Гореславский
Алексей Гореславский
Алексей ГореславскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Жанр исторического, а также семейного и детского кино наиболее востребован сейчас в России. Об этом генеральный директор АНО Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал на встрече со студентами Института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«На первом месте — исторический контент, интерес к истории за последние четыре года в связи с понятными геополитическими раскладами очень сильно вырос. Это мы видим и в кино, и в блогерском контенте», — сообщил Гореславский.

На втором месте по востребованности — все, что связано с семейным просмотром.

«Наблюдается определенная усталость от тяжелого, психологического, мрачного кино, в сложные времена всегда нужна отдушина, а не тяжелые ужастики — кино про маньяков немножко устарело», — пояснил гендиректор ИРИ.

На третьем месте по востребованности детский контент, в особенности фильмы для детей.

«Скорее всего это связано с двумя факторами. Первый — это уход в 2022—2023 гг. зарубежного кино с российского рынка — это пять крупнейших киностудий, таких как Disney и многие другие. А второе — прошлый год с замедлением YouTube, из-за чего произошел резкий скачок спроса на детский российский контент», — заключил Гореславский. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.