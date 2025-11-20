ИРИ: в России сильно вырос интерес к историческому и семейному контенту

«Скорее всего это связано с двумя факторами. Первый — это уход в 2022—2023 гг. зарубежного кино с российского рынка — это пять крупнейших киностудий, таких как Disney и многие другие. А второе — прошлый год с замедлением YouTube, из-за чего произошел резкий скачок спроса на детский российский контент», — заключил Гореславский. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.