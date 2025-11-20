Дом из сериала «Очень странные дела» продали за 365 тыс. доллларов

Настоящих хозяев обрел двухэтажный дом в пригороде Атланты, Ист-Пойнт. Здание служило пристанищем вымышленной семьи Уиллеров на протяжении пяти сезонов. К концу съемок очередного сезона стриминговый сервис Netflix решил выставить дом на продажу. Недвижимость оценили в 350 тысяч долларов (28,3 миллиона рублей), однако в ходе торгов его стоимость выросла до 365 тысяч (29,5 миллиона рублей). Домочадцами стали двое страстных поклонников сериала — они проживали неподалеку и изо дня в день смотрели на дом мечты, проезжая мимо него, а однажды участвовали в съемках в качестве статистов. Сделка состоялась за месяц до премьеры финального сезона шоу. Выбор в пользу зрителей Netflix сделал, прочитав их проникновенное письмо. Сама компания выкупила дом в 2021 году за 425 тысяч долларов.