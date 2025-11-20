Ричмонд
Дом из сериала «Очень странные дела» продали за 365 тыс. доллларов

Здание служило пристанищем вымышленной семьи Уиллеров на протяжении пяти сезонов

Фанатам популярного американского сериала «Очень странные дела» посчастливилось стать владельцами дома главного героя. О сделке мечты пишет New York Post (NYP).

Настоящих хозяев обрел двухэтажный дом в пригороде Атланты, Ист-Пойнт. Здание служило пристанищем вымышленной семьи Уиллеров на протяжении пяти сезонов. К концу съемок очередного сезона стриминговый сервис Netflix решил выставить дом на продажу. Недвижимость оценили в 350 тысяч долларов (28,3 миллиона рублей), однако в ходе торгов его стоимость выросла до 365 тысяч (29,5 миллиона рублей). Домочадцами стали двое страстных поклонников сериала — они проживали неподалеку и изо дня в день смотрели на дом мечты, проезжая мимо него, а однажды участвовали в съемках в качестве статистов. Сделка состоялась за месяц до премьеры финального сезона шоу. Выбор в пользу зрителей Netflix сделал, прочитав их проникновенное письмо. Сама компания выкупила дом в 2021 году за 425 тысяч долларов.

Здание было построено в 1963 году, но во многом несет в себе дух 80-х. Фасад дома выкрашен в белый цвет, а первый этаж облицован кирпичом. На 230 квадратных метрах разместились четыре спальни и три ванные комнаты. Интерьер кухни напоминает о стиле 80-х благодаря розовым столешницам, деревянным шкафам и цветочным обоям. Ностальгические настроения дому придает и столовая с горчично-желтыми узорчатыми стенами и деревянными панелями. Столовая соединена с гостиной, в которой оборудован кирпичный камин. Оттуда, открыв раздвижные стеклянные двери, можно пройти на террасу.

Излюбленным местом героев сериала стал подвал, в котором персонажи играли в настольные игры и прятали девочку по имени Одиннадцать, обладающую сверхъестественными способностями. Другие сцены, происходящие в доме, на самом деле снимались на съемочной площадке в Атланте.

Ранее сообщалось, что в Альбукерке продали дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие».