Кевин Костнер сыграет Билла Клинтона в новом сериале

Съемки сериала «Объединенные» планируются в Атланте и Испании в 2026 году
Кевин Костнер
Кевин КостнерИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер готовится сыграть 42-го президента США Билла Клинтона в новом сериале «Объединенные» (United), передает издание Variety.

Сообщается, что также рассматривается участие в съемках Чаквуди Ивуджи, который может сыграть генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

Съемки сериала планируются в Атланте и Испании в 2026 году. Сюжет будет основан на миссии ООН в Восточном Тиморе в 1999 году, а также на референдуме о независимости и последующих проблемах.

Режиссером проекта выступит Дэвид Рэймонд, а продюсированием займется компания Леонардо ДиКаприо Appian Way.

Ранее Кевин Костнер рассказал, как сохраняет семейные традиции после развода.