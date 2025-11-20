Звезда «Глухаря» показала, как справлялась с грудными детьми-тройняшками

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивным видео с сыновьями. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса решила показать подписчикам, как справлялась сразу с тремя младенцами. Знаменитость отметила, что делала все возможное, чтобы развлечь мальчиков.
«В преддверии детского дня рождения смотрю старые видео и вот, что нашла...Меня часто спрашивают, как я с ними справлялась, когда они были совсем маленькие. Это видео наглядно это демонстрирует. И да, то, что они орут не признак голода или мокроты. Они все хотят на руки. А рук две. Видео 2012 года. Детям 3 месяца. Специально выкладываю фото этих комочков на руках через 14 лет, чтоб было тут, как надежда нам всем, что наши дети — это великие инвестиции, которые растут», — написала артистка.
Болтнева стала многодетной матерью в 28 лет. Звезда рассказывала в личном блоге, что ей было очень тяжело вынашивать мальчиков, и потом она с трудом управлялась с младенцами, хотя у нее была помощь. С отцом сыновей актером Георгием Лежавой звезда познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта «Маниакальные проявления мисс Изольды К.». Пара давно рассталась, но артисты вместе продолжают воспитывать детей. По словам Болтневой, экс-супруг активно участвует в жизни Андрея, Тимофея и Платона, как адекватный мужчина, который не уклоняется от ответственности.
