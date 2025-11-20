Звезда «Глухаря» показала, как справлялась с грудными детьми-тройняшками

«В преддверии детского дня рождения смотрю старые видео и вот, что нашла...Меня часто спрашивают, как я с ними справлялась, когда они были совсем маленькие. Это видео наглядно это демонстрирует. И да, то, что они орут не признак голода или мокроты. Они все хотят на руки. А рук две. Видео 2012 года. Детям 3 месяца. Специально выкладываю фото этих комочков на руках через 14 лет, чтоб было тут, как надежда нам всем, что наши дети — это великие инвестиции, которые растут», — написала артистка.