События картины, основанной на мемуарах Марсело Пайвы, разворачиваются в 1970-е годы в разгар военной диктатуры. После ареста мужа-оппозиционера женщина по имени Юнис пытается жить дальше и воспитывать пятерых детей, но не оставляет попыток узнать, что же произошло с ее любимым супругом. Невероятная Фернанда Торрес сыграла одну из лучших ролей в своей кинокарьере и получила «Золотой глобус», обойдя Николь Кидман и Анджелину Джоли.