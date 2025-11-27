Ричмонд
Победитель «Оскара 2025» и еще 6 любопытных фильмов Фестиваля бразильского кино

Драма с невероятной Фернандой Торрес, история ревности брата к сестре, лента про зажигательную самбу и фильм про нечаянную встречу-совпадение. Раскрываем детали программы 16-го бразильского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 7 декабря в Москве
Кадр из фильма «Я все еще здесь»
Кадр из фильма «Я все еще здесь»

В московском киноцентре «Октябрь» со 2 по 7 декабря пройдет 16-й фестиваль бразильского кино. Мероприятие состоится в рамках проекта КАРО/АРТ. На киносмотре покажут семь современных бразильских фильмов. Среди самых ожидаемых картин — эмоциональная драма «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса, получившая в 2025 году премию «Оскар» как лучший международный фильм.

«Я все еще здесь»

Кадр из фильма «Я все еще здесь»
Кадр из фильма «Я все еще здесь»

События картины, основанной на мемуарах Марсело Пайвы, разворачиваются в 1970-е годы в разгар военной диктатуры. После ареста мужа-оппозиционера женщина по имени Юнис пытается жить дальше и воспитывать пятерых детей, но не оставляет попыток узнать, что же произошло с ее любимым супругом. Невероятная Фернанда Торрес сыграла одну из лучших ролей в своей кинокарьере и получила «Золотой глобус», обойдя Николь Кидман и Анджелину Джоли.

«Битука»

Кадр из фильма «Битука»
Кадр из фильма «Битука»

Еще одним ярким моментом фестиваля станет документальный фильм режиссера Флавии Мораэс «Битука». В центре внимания — бразильский композитор и певец Милтон Насименту, который отправился в свой прощальный тур. Лента передает масштаб творчества героя с мощным духовным зарядом и эмоциями поклонников.

«Портрет неизвестного Востока»

Кадр из фильма «Портрет неизвестного Востока»
Кадр из фильма «Портрет неизвестного Востока»

Фильм «Портрет неизвестного Востока» режиссера Марселу Гомеса — история брата и сестры, которые отправились в путешествие в город Манаус, в самое сердце Амазонии. Католичка Эмили влюбляется в мусульманина, а ее брат Эмир ревнует и использует религиозные различия, чтобы разлучить их.

«Волшебная страна»

Кадр из фильма «Волшебная страна»
Кадр из фильма «Волшебная страна»

«Волшебная страна» режиссера Диры Паэс рассказывает про биолога-орнитолога Ирени. Героине за пятьдесят, она увлечена своим делом и живет практически в изоляции. Но после встречи с молодым гидом она открывает заново свою женственность, призвание и материнство.

«Мангейра на два такта»

Кадр из фильма «Мангейра на два такта»
Кадр из фильма «Мангейра на два такта»

Фанатам ритмичной самбы понравится документальный фильм режиссера Аны Марии Магальяэс «Мангейра на два такта». Картина расскажет о судьбах учеников одной из самых знаменитых школ самбы в Рио-де-Жанейро — «Мангейры».

«Дорогой мир»

Кадр из фильма «Дорогой мир»
Кадр из фильма «Дорогой мир»

Комедийная мелодрама «Дорогой мир» режиссера Мигела Фалабеллы — история о том, как обрушившийся во время сильного шторма мост свел вместе двух человек, Элзу и Освалда. В руинах заброшенного здания они находят друг друга и открывают смысл жизни заново.

«Тетя Вирджиния»

Кадр из фильма «Тетя Вирджиния»
Кадр из фильма «Тетя Вирджиния»

Наконец, драма «Тетя Вирджиния» — один день из жизни одинокой женщины, которая после смерти отца готовится к приезду своих сестер на Рождество. Пронзительная история о жертвах, которые приходится возлагать на семейный алтарь, а также о прощении и прощании.

Фестиваль бразильского кино организован продюсерской компанией «Линьяс Продусоес Културайс» и Посольством Бразилии в Москве.