В московском киноцентре «Октябрь» со 2 по 7 декабря пройдет 16-й фестиваль бразильского кино. Мероприятие состоится в рамках проекта КАРО/АРТ. На киносмотре покажут семь современных бразильских фильмов. Среди самых ожидаемых картин — эмоциональная драма «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса, получившая в 2025 году премию «Оскар» как лучший международный фильм.
«Я все еще здесь»
События картины, основанной на мемуарах Марсело Пайвы, разворачиваются в 1970-е годы в разгар военной диктатуры. После ареста мужа-оппозиционера женщина по имени Юнис пытается жить дальше и воспитывать пятерых детей, но не оставляет попыток узнать, что же произошло с ее любимым супругом. Невероятная Фернанда Торрес сыграла одну из лучших ролей в своей кинокарьере и получила «Золотой глобус», обойдя Николь Кидман и Анджелину Джоли.
«Битука»
Еще одним ярким моментом фестиваля станет документальный фильм режиссера Флавии Мораэс «Битука». В центре внимания — бразильский композитор и певец Милтон Насименту, который отправился в свой прощальный тур. Лента передает масштаб творчества героя с мощным духовным зарядом и эмоциями поклонников.
«Портрет неизвестного Востока»
Фильм «Портрет неизвестного Востока» режиссера Марселу Гомеса — история брата и сестры, которые отправились в путешествие в город Манаус, в самое сердце Амазонии. Католичка Эмили влюбляется в мусульманина, а ее брат Эмир ревнует и использует религиозные различия, чтобы разлучить их.
«Волшебная страна»
«Волшебная страна» режиссера Диры Паэс рассказывает про биолога-орнитолога Ирени. Героине за пятьдесят, она увлечена своим делом и живет практически в изоляции. Но после встречи с молодым гидом она открывает заново свою женственность, призвание и материнство.
«Мангейра на два такта»
Фанатам ритмичной самбы понравится документальный фильм режиссера Аны Марии Магальяэс «Мангейра на два такта». Картина расскажет о судьбах учеников одной из самых знаменитых школ самбы в Рио-де-Жанейро — «Мангейры».
«Дорогой мир»
Комедийная мелодрама «Дорогой мир» режиссера Мигела Фалабеллы — история о том, как обрушившийся во время сильного шторма мост свел вместе двух человек, Элзу и Освалда. В руинах заброшенного здания они находят друг друга и открывают смысл жизни заново.
«Тетя Вирджиния»
Наконец, драма «Тетя Вирджиния» — один день из жизни одинокой женщины, которая после смерти отца готовится к приезду своих сестер на Рождество. Пронзительная история о жертвах, которые приходится возлагать на семейный алтарь, а также о прощении и прощании.
Фестиваль бразильского кино организован продюсерской компанией «Линьяс Продусоес Културайс» и Посольством Бразилии в Москве.