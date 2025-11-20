Ричмонд
Софья Эрнст призналась, что не хотела бы переместиться в далекое будущее

Актриса порассуждала о возможности оказаться в будущем
Софья Эрнст на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Софья Эрнст на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

Актриса Софья Эрнст призналась, что не хотела бы переместиться в далекое будущее. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Эрнст сыграла в экранизации произведения Евгения Водолазкина «Авиатор», главный герой которого оказался заморожен в криогенной камере почти на 100 лет. Однако сама актриса отметила, что отказалась бы от возможности оказаться в будущем, сделав выбор в пользу жизни в настоящем времени.

По словам знаменитости, она не смогла бы отправиться в такое путешествие даже при большом желании из-за большой загруженности.

«У меня очень много дел в сегодняшнем дне и просто нет возможности сделать паузу и перенестись», — поделилась актриса.

Ранее Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера.