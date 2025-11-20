Актриса Софья Эрнст призналась, что не хотела бы переместиться в далекое будущее. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
Эрнст сыграла в экранизации произведения Евгения Водолазкина «Авиатор», главный герой которого оказался заморожен в криогенной камере почти на 100 лет. Однако сама актриса отметила, что отказалась бы от возможности оказаться в будущем, сделав выбор в пользу жизни в настоящем времени.
По словам знаменитости, она не смогла бы отправиться в такое путешествие даже при большом желании из-за большой загруженности.
«У меня очень много дел в сегодняшнем дне и просто нет возможности сделать паузу и перенестись», — поделилась актриса.
Ранее Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера.