Хмельницкая показала редкое фото с дочерями от Тиграна Кеосаяна

Актриса поделилась архивным семейным снимком с дочерями

Актриса Алена Хмельницкая опубликовала фото с детьми от режиссера Тиграна Кеосаяна. Звезда показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкий снимок с дочерями Александрой и Ксенией. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алена Хмельницкая с дочерьми / фото: соцсети
Алена Хмельницкая с дочерьми / фото: соцсети

«Самое главное», — написала артистка.

Знаменитость в 1993 году вышла замуж за Кеосаяна, а в 2014 году супруги официально развелись. По признанию знаменитости, их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением.

В 2024 году стало известно, что актриса стала бабушкой. У старшей дочери звезды родился сын, которого она назвала Гаспаром. Хмельницкая признавалась, что у нее случился прилив энергии после появления внука, с которым она старается проводить как можно больше времени. По словам артистки, мальчик подарил счастье всей семье.

Звезда отмечала, что старшая дочь пока больше внимания сосредоточила на семье, приостановив выступления на сцене, но продолжает писать песни.

Ранее Алена Хмельницкая рассказала о работе с Олегом Меньшиковым.