Хмельницкая показала редкое фото с дочерями от Тиграна Кеосаяна

В 2024 году стало известно, что актриса стала бабушкой. У старшей дочери звезды родился сын, которого она назвала Гаспаром. Хмельницкая признавалась, что у нее случился прилив энергии после появления внука, с которым она старается проводить как можно больше времени. По словам артистки, мальчик подарил счастье всей семье.