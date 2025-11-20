Ричмонд
Кевин Спейси стал бездомным и вынужден жить в отелях после многолетней «отмены»

В 2017 году актера отстранили от роли в сериале «Карточный домик» из-за предъявленных ему обвинений
Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media.ru

Кевин Спейси так и не смог восстановиться после многолетней «отмены». Актер потерял дом и теперь вынужден жить в отелях. RadarOnline пишет, что, несмотря на оправдание Спейси, его яркая жизнь скатилась к небольшим выступлениям для желающих встретиться с бывшей голливудской звездой.

По словам самого артиста, он вернулся туда, откуда и начинал.

«Я надеюсь, что в какой-то момент, если дела продолжат улучшаться, я смогу решить, где хочу снова обосноваться. Я живу в отелях, снимаю жилье через Airbnb, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома, вот что я пытаюсь объяснить», — цитирует портал звезду сериала «Карточный домик».

Уточняется, что о своем нынешнем состоянии Спейси говорит с тоской и едва сдерживая слезы, однако он старается оставаться позитивным.

Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media.ru

Спейси боялся, что ему придется стать банкротом. И хотя до этого не дошло, финансовое состояние актера по-прежнему остается весьма плачевным. Он берется за любую работу, однако и это не помогает прийти в себя. Расходы за прошедшие годы были астрономическими.

Напомним, в далеком 2017 году актера отстранили от роли в сериале «Карточный домик» из-за предъявленных ему обвинений в харассменте. В то же время другой режиссер вырезал его сцены из фильма «Все деньги мира». С тех пор в жизни актера началась черная полоса. На несколько лет Спейси была закрыта дорога в Голливуд, а его карьера пошла под откос. В 2021-м знаменитость получил первую за долгое время роль, а годом позднее жюри присяжных нью-йоркского суда признали Кевина невиновным по делу о сексуальных домогательствах.

Ранее Кевин Спейси впервые после «отмены» вышел на красную дорожку в Венеции.