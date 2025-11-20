Кевин Спейси стал бездомным и вынужден жить в отелях после многолетней «отмены»

Напомним, в далеком 2017 году актера отстранили от роли в сериале «Карточный домик» из-за предъявленных ему обвинений в харассменте. В то же время другой режиссер вырезал его сцены из фильма «Все деньги мира». С тех пор в жизни актера началась черная полоса. На несколько лет Спейси была закрыта дорога в Голливуд, а его карьера пошла под откос. В 2021-м знаменитость получил первую за долгое время роль, а годом позднее жюри присяжных нью-йоркского суда признали Кевина невиновным по делу о сексуальных домогательствах.