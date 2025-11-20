Павел Табаков впервые за долгое время вышел на публику с возлюбленной

Актер Павел Табаков с возлюбленной Ксенией Ермоленко пришел на премьеру нового сезона сериала «Метод». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.
Артист впервые за долгое время вышел на публику с возлюбленной. Актер предпочел черные брюки и серый свитер, а его девушка — свитер на молнии и джинсы.
Гостями вечера также стали Паулина Андреева, Даниил Воробьев, Анна Банщикова, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Илларион Маров, Карен Оганесян, Александра Ремизова и другие.
Павел Табаков — сын Олега Табакова и Марины Зудиной. В настоящее время Павел Табаков строит успешную карьеру в кино и театре. В 2020 году актер стал впервые отцом — его девушка Софья Синицына родила дочь Мию. Павел и Софья расстались еще до появления на свет девочки. Несмотря на разрыв они сумели сохранить дружеские отношения.
Ранее экс-возлюбленная Павла Табакова вышла в свет с их дочерью.