Павел Табаков впервые за долгое время вышел на публику с возлюбленной

Павел Табаков — сын Олега Табакова и Марины Зудиной. В настоящее время Павел Табаков строит успешную карьеру в кино и театре. В 2020 году актер стал впервые отцом — его девушка Софья Синицына родила дочь Мию. Павел и Софья расстались еще до появления на свет девочки. Несмотря на разрыв они сумели сохранить дружеские отношения.