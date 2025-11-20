50-летняя звезда «Ищейки» пришла на премьеру в жакете на голое тело

Звезда «Ищейки», актриса Анна Банщикова, пришла на премьеру нового сезона сериала «Метод».
50-летняя знаменитость вышла на публику в жакете на голое тело и брюках. Актрисе также сделали укладку и макияж с алой помадой.
Гостями вечера также стали Паулина Андреева, Даниил Воробьев, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник и другие.
Актриса с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: помимо Михаила, они растят 16-летнего Александра и 8-летнюю Марию. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объяснила, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».
