Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя звезда «Ищейки» пришла на премьеру в жакете на голое тело

Актриса Анна Банщикова вышла на публику в жакете с глубоким декольте
Анна Банщикова на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Анна Банщикова на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба

Звезда «Ищейки», актриса Анна Банщикова, пришла на премьеру нового сезона сериала «Метод». 

50-летняя знаменитость вышла на публику в жакете на голое тело и брюках. Актрисе также сделали укладку и макияж с алой помадой.

Гостями вечера также стали Паулина Андреева, Даниил Воробьев, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник и другие.

Актриса с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: помимо Михаила, они растят 16-летнего Александра и 8-летнюю Марию. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объяснила, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».