Паулина Андреева в кожаном жакете впервые за долгое время вышла на публику

Актриса пришла на премьеру в кожаном жакете

Актриса Паулина Андреева пришла на премьеру нового сезона сериала «Метод». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Паулина Андреева
Паулина АндрееваИсточник: Starface.ru

Знаменитость впервые за долгое время вышла на публику. Актриса позировала в кожаном жакете, бордовых брюках и топе. Волосы она собрала в хвост и сделала легкий макияж.

Паулина Андреева на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Паулина Андреева на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба

Гостями вечера также стали Даниил Воробьев, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Сергей Романович, Алина Насибулина, Чингиз Гараев, Давид Кочаров, Никита Тарасов, Илларион Маров, Карен Оганесян, Александра Ремизова и другие.

Ранее Паулина Андреева показала редкие фото с отдыха в Непале.