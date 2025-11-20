Паулина Андреева в кожаном жакете впервые за долгое время вышла на публику

Актриса Паулина Андреева пришла на премьеру нового сезона сериала «Метод». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.
Знаменитость впервые за долгое время вышла на публику. Актриса позировала в кожаном жакете, бордовых брюках и топе. Волосы она собрала в хвост и сделала легкий макияж.
Гостями вечера также стали Даниил Воробьев, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Сергей Романович, Алина Насибулина, Чингиз Гараев, Давид Кочаров, Никита Тарасов, Илларион Маров, Карен Оганесян, Александра Ремизова и другие.
Ранее Паулина Андреева показала редкие фото с отдыха в Непале.