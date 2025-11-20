Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки

По данным издания, Полянская написала соответствующее заявление из-за долга знаменитости в €102 тысячи. Телеведущая заняла у владелицы агентства более €154 тысячи в 2018 году. В 2023-м знаменитость вернула только €53 тысячи. С тех пор у артистки накопился процент по долгу в размере €7 тысяч.