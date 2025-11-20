Ричмонд
Рене Зеллвегер удивила поклонников переменами во внешности

Многие поклонники заметили, что губы актрисы стали тоньше
Рене Зеллвегер
Рене ЗеллвегерИсточник: Reuters

56-летняя Рене Зеллвегер оказалась в центре внимания после своего появления на открытии памятника в честь фильма «Бриджит Джонс» в Лондоне. Это событие собрало множество поклонников и журналистов, которые с интересом наблюдали за актрисой.

Однако на этот раз обсуждения в Сети сосредоточились не только о предстоящем фильме, но и на ее внешности. Многие поклонники заметили, что губы Рене стали тоньше, что вызвало волну комментариев и предположений о возможных пластических операций.

Эксперты предполагают, что утонченные черты лица актрисы могут быть связаны с естественным процессом старения и возможным похудением.

«Она стареет, теряет коллаген — поэтому черты могут казаться более утонченными. В целом она выглядит прекрасно для своих лет, приятно видеть естественное лицо», — заявил пластический хирург.

Ранее Рене Зеллвегер повторила культовый образ Бриджит Джонс.