Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста снялась в рекламе бренда матери

12-летняя Норт Уэст, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, приняла участие в рекламной кампании бренда Skims, основанного ее матерью. Ким Кардашьян поделилась фотографиями и видеороликом на своей странице в соцсетях.
На кадрах Норт предстала в стильном черном спортивном костюме и с длинными голубыми косами. В рекламном ролике юная модель уверенно произносит фразу: «Все носят Skims», подчеркивая популярность и универсальность продукции бренда.
Звездная мама отметила, что участие дочери в этой кампании стало для нее особенным моментом. «Она приносит так много своего характера в эту кампанию» — отметила модель.
