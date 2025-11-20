Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста снялась в рекламе бренда матери

12-летняя Норт показала рождественскую коллекцию

12-летняя Норт Уэст, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, приняла участие в рекламной кампании бренда Skims, основанного ее матерью. Ким Кардашьян поделилась фотографиями и видеороликом на своей странице в соцсетях.

Норт Уэст / фото: соцсети
Норт Уэст / фото: соцсети

На кадрах Норт предстала в стильном черном спортивном костюме и с длинными голубыми косами. В рекламном ролике юная модель уверенно произносит фразу: «Все носят Skims», подчеркивая популярность и универсальность продукции бренда.

Звездная мама отметила, что участие дочери в этой кампании стало для нее особенным моментом. «Она приносит так много своего характера в эту кампанию» — отметила модель.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции.