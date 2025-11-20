Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Безрукова объяснила популярность Анны Пересильд

Актриса Ирина Безрукова назвала Анну Пересильд кумиром молодежи
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Актриса Ирина Безрукова в беседе с NEWS.ru прокомментировала попадание Анны Пересильд в список лучших артисток 2025 года.

Знаменитость высоко оценила актерскую работу 16-летней Пересильд-младшей в фильме «Алиса в стране чудес». По мнению артистки, девушка «тащит» на себе главную роль, несмотря на юный возраст.

«Мне кажется, голосовали как раз молодые ребята за нее. Потому что потрясающие артисты (которые попали в список). Любимые, признанные и многократно попадавшие в первые ряды. Еще все, наверное, очень любят Константина Хабенского. Но сейчас он очень включен в театр, поэтому не так много снимается. А молодежи нужны свои кумиры. И они выбрали Анку своим представителем», — рассказала актриса.

Звезда также прокомментировала утверждение, что Пересильд-младшая получила статус лучшей актрисы из-за звездных родителей. По словам знаменитости, ребенок, родившийся в семье известных артистов, всегда будет получать хейт и критику из-за своей родословной.

«Но играет же она сама», — отметила Безрукова.

Ранее кинокритик усомнился в статусе Анны Пересильд как лучшей актрисы России.