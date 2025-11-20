Ирина Безрукова объяснила популярность Анны Пересильд

«Мне кажется, голосовали как раз молодые ребята за нее. Потому что потрясающие артисты (которые попали в список). Любимые, признанные и многократно попадавшие в первые ряды. Еще все, наверное, очень любят Константина Хабенского. Но сейчас он очень включен в театр, поэтому не так много снимается. А молодежи нужны свои кумиры. И они выбрали Анку своим представителем», — рассказала актриса.