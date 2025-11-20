Кустурица: кино остается самым эффективным инструментом формирования идеологий

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Индустрия развлечений, и кино в частности, продолжает использоваться Голливудом как инструмент формирования идеологических установок. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.
«Они [Голливуд] видят, что развлечение — самый лучший способ показывать людям определенный образ жизни и идеологию комфортной жизни», — отметил он.
Кустурица добавил, что, по его мнению, отдельные современные фильмы в США формируют одностороннюю политическую повестку.
«Например, Кэтрин Бигелоу недавно сделала фильм о начале атомной войны (“Дом из динамита”, 2025 — прим. ТАСС). У них все хорошо скоординировано: они против России, против Путина», — заявил он.
Режиссер также отметил значимость процессов, происходящих в рамках БРИКС.
«Новые шаги [важны], например, БРИКС — это новая политическая платформа, платформа мира, объединяющая 4−5 млрд человек. Я думаю, что это будет не только материальная, но и духовная победа», — заключил он.