Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

Актриса заявила, что возраст делает женщин обворожительными
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе. Размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте «Как потерпеть неудачу с Элизабет Дэй».

50-летняя звезда «Титаника» заявила, что опасения насчет старения у многих женщин совершенны беспочвенны.

«Мы, женщины за 40, настолько приучены думать: ну, все, конец уже не за горами. Знаете, кажется, наступит менопауза, и ты перестанешь заниматься сексом, грудь обвиснет, кожа станет дряблой и все такое. Но, во-первых, ну и что? А во-вторых, это просто стереотип. Лично мне кажется, я выгляжу просто потрясающе», — объяснила она.

Кроме того, знаменитость отметила, что возраст делает женщину более обворожительной.

«Знаете, я думаю, что женщины с возрастом становятся более сочными и сексуальными. Они глубже осознают свою истинную сущность, становятся более сильными и способны жить в мире, ни о чем не беспокоясь», — подчеркнула звезда Голливуда.