Шон Пенн снялся в украинском фильме про животных за один доллар

Актер Шон Пенн снялся в украинском фильме «Война глазами животных» за доллар
Шон Пенн
Шон ПеннИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер и режиссер Шон Пенн снялся в украинском фильме «Война глазами животных». Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости» (УНН).

Артист сыграл главную роль в картине, в которой корова, кот, кролик и другие звери рассказывают истории прифронтовых территорий. Гонорар Пенна составил один доллар.

В 2023 году Пенн признался, что хотел переплавить свой «Оскар» в пули для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я подумал: ну и хрен с ним, понимаете? Отдам его Украине. Его можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских», — сказал тогда 63-летний кинодеятель.

До этого Пенн приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Актер передал главе государства свою статуэтку премии «Оскар». В свою очередь, президент вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени.