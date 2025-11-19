ИРИ: России нужен «блокбастерский хит на века»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Блокбастеров в России практически нет, нужно создать такой хит в этом жанре, который был бы на века. Об этом заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова.