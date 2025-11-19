Ричмонд
ИРИ: России нужен «блокбастерский хит на века»

Пока создать его не удалось, подчеркнул генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский
Алексей Гореславский
Алексей ГореславскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Блокбастеров в России практически нет, нужно создать такой хит в этом жанре, который был бы на века. Об этом заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Мы хотим создать блокбастерский хит, который останется на века», — сказал он.

По его словам, фильм такого жанра, который собрал бы большую аудиторию, в России сделать пока не удалось.

«Среди наших хороших работ — сериалы “Любопытная Варвара”, “Ландыши”, “Слово пацана”, они успешно зашли аудитории, а блокбастеры — нет, — пояснил гендиректор ИРИ — Единственное исключение — сериал “Атом”, поскольку он взрослый, однако, не молодежный».