Кэтрин Зета-Джонс показала фото поцелуя с Майклом Дугласом в честь 25-летия свадьбы

Актриса Кэтрин Зета-Джонс показала архивное фото поцелуя с мужем

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала архивные фото с американским актером Майклом Дугласом в честь 25-летия их свадьбы. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, фото: соцсети
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, фото: соцсети

На одном из кадров артисты, разница в возрасте которых составляет 25 лет, предстали во время поцелуя на свадебной церемонии. Невеста позировала в белом макси-платье со шлейфом и глубоким декольте и с прикрепленной к пучку фатой. В свою очередь, жених надел классический черный костюм.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, фото: соцсети
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, фото: соцсети

«Ровно 25 лет назад я шла к алтарю. Пьянящий аромат цветов, сияние свечей, звучный, гармоничный валлийский хор и ты в конце долгого пути, ожидающий меня, смотрящий на меня так, как можешь смотреть только ты. Я люблю тебя сегодня так же, как любила тогда. Спасибо, дорогой», — указала в подписи автор поста.

Также 56-летняя актриса поделилась кадром, где смотрит на Дугласа, сидя рядом с ним в черном платье, обнажающем плечи. «Мой взгляд, когда мы встретились в первый раз», — отметила она.